«Тысяча Зеленского»: правительство утвердило порядок выплаты средств

Кабинет Министров утвердил порядок реализации проекта, предусматривающего выплату каждому украинцу по 1000 грн во исполнение инициативы президента Владимира Зеленского. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль по итогам заседания правительства.

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«По инициативе президента Владимира Зеленского с 1 декабря каждый украинец и каждая украинка получат тысячу гривен для оплаты украинских услуг и товаров», — отметил Шмыгаль.

Он отметил, что программа будет касаться не только взрослых, но и детей, поэтому правительство определило, как один из родителей сможет заказать выплату своему ребенку.

Куда можно потратить деньги

Средства можно будет потратить на оплату коммунальных услуг, лекарства, транспорт, мобильную связь, покупку украинских книг, другие услуги, дополнительно поддержащие украинский малый и средний бизнес. Также их можно будет задонатить на ВСУ.

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Напомним

«Минфин» писал, что тысячу гривен в рамках программы помощи, анонсированной Владимиром Зеленским, украинцам будут насчитывать на карточку «Национального кэшбека», которую можно открыть в «Действии».

О начале новой программы, которую назвали «тысячю Зеленского», президент объявил 25 октября 2024 года.