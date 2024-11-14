Регулирование криптовалют в Украине: Железняк рассказал о прогрессе в работе над законом

Заместитель председателя Налогового комитета Ярослав Железняк рассказал о новых деталях закона о регулировании виртуальных активов в Украине.

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По его словам, рабочая группа «уже неплохо продвинулась», проработав 52 из 125 статей.

Кроме того, многие дискуссии были перенесены на второе чтение, однако 42% текста законопроекта согласовали до первого чтения.

«План до сих пор остается иметь текст до конца года, который выглядит уже реалистично», — отметил Железняк.

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Напомним

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку провела первый криптовалютный воркшоп по теме, стоит ли участникам этого сектора бояться регламента MiCA.

Ранее глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев рассказал, что в первой половине 2025 года в Украине планируют легализовать криптовалюту.

Позже в Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины подтвердили, что в начале 2025 могут окончательно легализовать криптовалюту в Украине.