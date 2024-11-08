Трамп победил: почему растут акции частных тюрем и когда США увеличат помощь Украине
Победа Трампа, рост фондового рынка, новые вершины биткоина: главное за неделю
Дональд Трамп, уже возглавлявший США в 2017—2021 годах, станет 47-м американским президентом. Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на приближение справедливого мира в Украине. «Минфин» разбирался, есть ли основания для этого оптимизма, и в чем состоит программа нового главы США.
Биткоин обновил максимум на фоне победы Трампа
Биткоин достиг новой вершины вечером 7 ноября. Цена достигла почти $77 тыс.
Минфин привлек рекордные 107 млрд грн от ОВГЗ в октябре
В октябре 2024 года Министерство финансов привлекло рекордную сумму от выпуска государственных облигаций — 106,9 млрд грн в эквиваленте, из которых 82,8 млрд грн составляли военные облигации.
Международные резервы в октябре снизились на 6%
По состоянию на 1 ноября 2024 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составили 36 578,1 млн. долларов. В октябре они снизились на 6%.
Банки будут предоставлять информацию о финоперациях по запросу Нацполиции. Зеленский подписал закон
Президент Владимир Зеленский подписал закон об усовершенствовании функций Национального банка по государственному регулированию рынков финансовых услуг.
Всемирный банк предоставит Украине кредит на $750 миллионов
Совет директоров Всемирного банка 7 ноября одобрил новый системный проект в Украине «Поддержка восстановления путем разумного фискального управления» (SURGE). На этапе утверждения запланированный общий объем проекта составляет около $750 млн на 2024−2027 годы.
Комментарии - 2