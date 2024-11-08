Победа Трампа, рост фондового рынка, новые вершины биткоина: главное за неделю

Дональд Трамп, уже возглавлявший США в 2017—2021 годах, станет 47-м американским президентом. Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на приближение справедливого мира в Украине. «Минфин» разбирался, есть ли основания для этого оптимизма, и в чем состоит программа нового главы США.

Биткоин обновил максимум на фоне победы Трампа

Биткоин достиг новой вершины вечером 7 ноября. Цена достигла почти $77 тыс.

Минфин привлек рекордные 107 млрд грн от ОВГЗ в октябре

В октябре 2024 года Министерство финансов привлекло рекордную сумму от выпуска государственных облигаций — 106,9 млрд грн в эквиваленте, из которых 82,8 млрд грн составляли военные облигации.

Международные резервы в октябре снизились на 6%

По состоянию на 1 ноября 2024 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составили 36 578,1 млн. долларов. В октябре они снизились на 6%.

Банки будут предоставлять информацию о финоперациях по запросу Нацполиции. Зеленский подписал закон

Президент Владимир Зеленский подписал закон об усовершенствовании функций Национального банка по государственному регулированию рынков финансовых услуг.