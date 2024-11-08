Минфин - Курсы валют Украины

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8 ноября 2024, 20:00 Читати українською

Победа Трампа, рост фондового рынка, новые вершины биткоина: главное за неделю

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Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
asdf2024
asdf2024
8 ноября 2024, 20:09
#
Да ЗеУческу мира боится.этож выборы придётся проводить…
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0
Павел Еникеев
Павел Еникеев
8 ноября 2024, 20:56
#
Бояться нечего. Мира не будет. И он это знает.
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