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8 ноября 2024, 9:48 Читати українською

Всемирный банк предоставит Украине кредит на $750 миллионов

Совет директоров Всемирного банка 7 ноября одобрил новый системный проект в Украине «Поддержка восстановления путем разумного фискального управления» (SURGE). На этапе утверждения запланированный общий объем проекта составляет около $750 млн на 2024−2027 годы. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Совет директоров Всемирного банка 7 ноября одобрил новый системный проект в Украине «Поддержка восстановления путем разумного фискального управления» (SURGE).
Фото: pixabay.com

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Подробности

Финансирование по проекту будет состоять:

  • по ссуде Международного банка реконструкции и развития (МБРР) на сумму $450 млн из Целевого фонда по предоставлению Украине необходимой кредитной поддержки (ADVANCE Ukraine), поддерживаемой Правительством Японии,
  • кредита в размере $300 млн из Специальной программы восстановления для Украины и Молдовы (SPUR) Кризисного фонда Банка.

В рамках Соглашения о ссуде МБРР, Украина ожидает привлечь предусмотренные средства уже к концу 2024 года.

Цель Проекта — создание необходимой среды и институциональных основ для эффективного и подотчетного внедрения и финансирования климатически ориентированного восстановления.

Реализация

Реализация SURGE будет осуществляться с использованием финансового инструмента «Программа кредитования с привязкой к результатам» (Program-for-results"), предусматривающего достижение показателей, по результатам верификации которых в общий фонд госбюджета Украины будет поступать ссуда, определенная по каждому показателю в международном договоре. .

Цель проекта — поддержать усилия правительства Украины, направленные на создание эффективной системы управления публичными инвестициями в условиях послевоенного восстановления и восстановления, улучшение фискального управления на местном уровне, совершенствование среднесрочного и программного бюджетирования на местном уровне и администрирование доходов.

Также с целью поддержки внедрения институциональных реформ, поддержанных SURGE, одобрен инвестиционный проект «Укрепление возможности правительства по внедрению фискальной реформы» (STRONG), для финансирования которого будут привлечены грантовые средства в размере $10 млн от Целевого фонда многих доноров по поддержке, восстановлению, восстановлению и восстановлению. реформирование Украины (URTF)

В ближайшее время ожидается подписание соответствующих международных соглашений с Всемирным банком.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Я_ __
Я_ __
8 ноября 2024, 10:57
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«Проєкт має на меті підтримати зусилля уряду України, спрямовані на створення ефективної системи управління публічними інвестиціями в умовах післявоєнного відновлення та відбудови, покращення фіскального управління на місцевому рівні, вдосконалення середньострокового та програмного бюджетування на місцевому рівні та адміністрування доходів.»

А в честь чого ми вже беремо кредити на післявоєнну відбудову, якщо війна ще не закінчилася?

На що конкретно будуть спрямовані ці кошти? Чи це як завжди буде загорнуто в гарні слова від депутатів, а в реальності буде розпихано по карманам казнокрадів і надалі кредит Світовому банку будуть віддавати українці котрі не змогли вирватися з Північної України?)
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