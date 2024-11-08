Всемирный банк предоставит Украине кредит на $750 миллионов

Совет директоров Всемирного банка 7 ноября одобрил новый системный проект в Украине «Поддержка восстановления путем разумного фискального управления» (SURGE). На этапе утверждения запланированный общий объем проекта составляет около $750 млн на 2024−2027 годы. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

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Подробности

Финансирование по проекту будет состоять:

по ссуде Международного банка реконструкции и развития (МБРР) на сумму $450 млн из Целевого фонда по предоставлению Украине необходимой кредитной поддержки (ADVANCE Ukraine), поддерживаемой Правительством Японии,

кредита в размере $300 млн из Специальной программы восстановления для Украины и Молдовы (SPUR) Кризисного фонда Банка.

В рамках Соглашения о ссуде МБРР, Украина ожидает привлечь предусмотренные средства уже к концу 2024 года.

Цель Проекта — создание необходимой среды и институциональных основ для эффективного и подотчетного внедрения и финансирования климатически ориентированного восстановления.

Реализация

Реализация SURGE будет осуществляться с использованием финансового инструмента «Программа кредитования с привязкой к результатам» (Program-for-results"), предусматривающего достижение показателей, по результатам верификации которых в общий фонд госбюджета Украины будет поступать ссуда, определенная по каждому показателю в международном договоре. .

Цель проекта — поддержать усилия правительства Украины, направленные на создание эффективной системы управления публичными инвестициями в условиях послевоенного восстановления и восстановления, улучшение фискального управления на местном уровне, совершенствование среднесрочного и программного бюджетирования на местном уровне и администрирование доходов.

Также с целью поддержки внедрения институциональных реформ, поддержанных SURGE, одобрен инвестиционный проект «Укрепление возможности правительства по внедрению фискальной реформы» (STRONG), для финансирования которого будут привлечены грантовые средства в размере $10 млн от Целевого фонда многих доноров по поддержке, восстановлению, восстановлению и восстановлению. реформирование Украины (URTF)

В ближайшее время ожидается подписание соответствующих международных соглашений с Всемирным банком.