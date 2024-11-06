Международные резервы в октябре снизились на 6%

По состоянию на 1 ноября 2024 г. международные резервы Украины, по предварительным данным, составили $36 578,1 млн. В октябре они снизились на 6%. Об этом сообщает пресс-служба НБУ .

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«Несмотря на уменьшение, объем международных резервов достаточен для сохранения устойчивости валютного рынка», — отметил регулятор.

По прогнозу Нацбанка, уровень международных резервов по итогам декабря 2024 года составит $43,6 млрд, учитывая заверения в финансировании, предоставленные партнерами.

Динамика международных резервов

Динамика международных резервов в октябре 2024 года предопределялась валютными интервенциями НБУ для покрытия структурного дефицита валюты на рынке и сглаживания курсовых колебаний, а также долговыми выплатами страны в иностранной валюте.

Эти операции были лишь частично компенсированы поступлениями от международных партнеров и размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа (валютные ОВГЗ).

Факторы, влияющие на резервы

В целом динамику резервов определял ряд факторов.

Во-первых, сделки НБУ на валютном рынке Украины.

Национальный банк в соответствии с балансовыми данными продал на валютном рынке $3 429,9 млн и выкупил в резервы $2 млн. Таким образом, чистая продажа валюты НБУ в октябре составила $3 427,9 млн.

Во-вторых, поступления в пользу правительства и выплаты за обслуживание и погашение государственного долга.

На валютные счета правительства в Национальном банке поступило $1 991,4 млн. Из этой суммы:

$1 111,2 млн — от Международного валютного фонда;

$569,1 млн — от размещения валютных ОВГЗ;

$289,5 млн — от правительства Канады;

$21,6 млн — грантовые средства от правительства Сербии.

За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте выплачено $943,4 млн, из которых:

$710,0 млн — обслуживание и погашение валютных ОВГЗ;

$186,0 млн — обслуживание и погашение долга перед Всемирным банком;

$21,6 млн — обслуживание и погашение долга перед ЕИБ;

$11,6 млн — обслуживание долга перед ЕС;

$14,2 млн — уплата другим международным кредиторам.

Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду $87,9 млн.

В-третьих, переоценка финансовых инструментов (из-за изменения рыночной стоимости и курсов валют).

В октябре благодаря переоценке стоимость финансовых инструментов увеличилась на $143,8 млн.

«Текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 4,6 месяца будущего импорта», — добавили в НБУ.

Напомним

«Минфин» писал, что в сентябре международные резервы сократились на 8,1% до $38,9 млрд.