Минфин привлек рекордные 107 млрд грн от ОВГЗ в октябре

В октябре 2024 года Министерство финансов привлекло рекордную сумму от выпуска государственных облигаций — 106,9 млрд. грн. в эквиваленте, из которых 82,8 млрд. грн. составляли военные облигации. Об этом сообщает Минфин.

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Деньги направляются на обеспечение финансовых потребностей государства в условиях военного положения, в том числе расходы сектора безопасности и обороны.

С начала года объем привлеченных через ОВГЗ денег составил почти 500 млрд грн, а за весь период военного положения превысил 1,3 трлн грн. Показатель рефинансирования за январь-октябрь 2024 улучшился до 158% против 145% за аналогичный период прошлого года.

По состоянию на 1 ноября, в обращении находятся ОВГЗ более чем на 1,76 трлн грн. Основными собственниками остаются коммерческие банки (46,7%) и НБУ (38,5%). Меньшие части принадлежат юридическим лицам (8,4%), физическим лицам (4%), нерезидентам (1,3%) и другим участникам рынка.

Доходность гривневых ОВГЗ в октябре составила 15,6%, а долларовых — 4,62%.

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