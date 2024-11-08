Биткоин несколько раз обновил максимумы на фоне победы Трампа

Биткоин достиг новой вершины вечером 7 ноября. Цена достигла почти $77 тыс. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на данные торгов.

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Первая криптовалюта положительно отреагировала на победу Дональда Трампа на президентских выборах в США и начала обновлять ATH (максимумы) в день выборов.

Предыдущая вершина ($73,737) была достигнута 14 марта 2024 на ажиотаже вокруг запуска соптовых биткоин-ETF. 6 ноября биткоин пробил этот уровень и закрепился на $75 тыс.

До 8 ноября BTC несколько раз обновлял максимум, отскочив от отметки $77 тыс, которая сейчас является уровнем сопротивления.

Динамика цены биткоина на дневном графике

Ранее эксперты предполагали, что первая криптовалюта может вырасти до $80 тыс. в случае победы Трампа, а до конца года прогнозируют рост до $90-$100 тыс.

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