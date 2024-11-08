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8 ноября 2024, 11:21 Читати українською

Биткоин несколько раз обновил максимумы на фоне победы Трампа

Биткоин достиг новой вершины вечером 7 ноября. Цена достигла почти $77 тыс. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на данные торгов.

Биткоин достиг новой вершины вечером 7 ноября.

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Первая криптовалюта положительно отреагировала на победу Дональда Трампа на президентских выборах в США и начала обновлять ATH (максимумы) в день выборов.

Предыдущая вершина ($73,737) была достигнута 14 марта 2024 на ажиотаже вокруг запуска соптовых биткоин-ETF. 6 ноября биткоин пробил этот уровень и закрепился на $75 тыс.

До 8 ноября BTC несколько раз обновлял максимум, отскочив от отметки $77 тыс, которая сейчас является уровнем сопротивления.

Динамика цены биткоина на дневном графике

Ранее эксперты предполагали, что первая криптовалюта может вырасти до $80 тыс. в случае победы Трампа, а до конца года прогнозируют рост до $90-$100 тыс.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 3

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0
Riojas
Riojas
8 ноября 2024, 11:31
#
А как вам Eth с 2400 до 2900
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0
milon
milon
8 ноября 2024, 12:52
#
Никак. До ATH еще очень далеко
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0
Bookseller
Bookseller
8 ноября 2024, 12:59
#
Несколько раз обновил… это как? Сперва 74000, потом 74001, потом 74002, 74003, 74004… И так далее. Это и есть несколько раз обновил?
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