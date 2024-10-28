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28 октября 2024, 20:00 Читати українською

Госдолг вырос, банки увеличили ввоз долларов: главное за понедельник

Государственный долг Украины в сентябре вырос на 32,3 миллиарда гривен

По данным Министерства финансов, на 30 сентября 2024 года государственный и гарантированный государством долг составил 6 404 млрд грн, в валютном эквиваленте — 155,6 млрд дол. В сентябре государственный долг в гривне вырос на 0,5% (+32,3 млрд грн), в валютном эквиваленте — на 0,6% (+0,9 млрд долл.).

Банки увеличили ввоз наличных долларов в Украину до максимума с начала года

Объем наличной иностранной валюты, которую банки ввезли в Украину в сентябре 2024 года, составил $1,306 млрд. Это на 20,3% больше, чем в августе ($1,085 млрд).

Против Tether в США ведется расследования. Компания это отрицает

Wall Street Journal опубликовал статью, в которой отмечает, что против эмитента крупнейшего в мире долларового стейблкоина USDT, компании Tether, ведется федеральное расследование.

«Национальный кэшбек»: Украинцы получили первые выплаты более чем на 37 миллионов

Государство осуществило первые выплаты по программе «Национальный кэшбек» — 646 378 украинцев получили 37,2 млн грн кэшбека за покупку украинских товаров. В Минэкономики уточнили, что получить кэшбек могут граждане, которые в сентябре приобрели украинские товары на сумму, обеспечившую кэшбек более 2 грн. В итоге 646 378 потребителей получат в общей сложности 37,2 млн. грн.

Источник: Минфин
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