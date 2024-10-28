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28 октября 2024, 14:02 Читати українською

Банки увеличили ввоз наличных долларов в Украину до максимума с начала года

Объем наличной иностранной валюты, которую банки ввезли в Украину в сентябре 2024 года, составил $1,306 млрд. Это на 20,3% больше, чем в августе ($1,085 млрд). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.

Объем наличной иностранной валюты, которую банки ввезли в Украину в сентябре 2024 года, составил $1,306 млрд.
Фото: depositphotos

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Сколько завезли валюты

При этом банки ввезли за сентябрь 1,075 млрд наличных долларов, что на 27,9% больше, чем в августе ($840,8 млн). Это максимальный объем с февраля текущего года.

Объем наличных евро упал до $229,6 млн в эквиваленте (243,9 млн в августе).

Читайте: Прогноз курса доллара и евро в неделю: почему напряженность на валютном рынке растет

По данным НБУ, за сентябрь из Украины вывезли валюты на $108,5 млн.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что покупка иностранной валюты населением Украины выросла в 3,5 раза против предыдущего года. За последние 12 месяцев население купило $10,6 млрд, а с начала 2024 года — $8,2 млрд. Это составляет 33% объема международной помощи Украине.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Gres
Gres
28 октября 2024, 14:39
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Скляними бусами нас не надуриш, казали вони…
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