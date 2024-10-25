ЕС окончательно одобрил предоставление до 35 млрд евро Украине в рамках кредита G7
Транши МФВ и Британии налоговая может получить доступ к банковской тайне: главное за неделю
Совет Европейского Союза окончательно одобрил механизм выделения Украине кредита в размере до 35 млрд евро за счет налогов по сверхприбылям от замороженных российских активов. Одобрение механизма кредита в 35 млрд евро для Украины произошло по письменной процедуре. Решение окончательно вступит в силу на следующий день после опубликования в Официальном журнале ЕС.
Госдолг Украины в следующем году превысит 100% ВВП — МВФ
Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует, что государственный долг Украины в 2025 году превысит 100% ВВП.
Британия предоставляет Украине кредит в $2,93 миллиарда за счет замороженных активов россии
Украина получит от Великобритании кредит в размере 2,26 млрд фунтов стерлингов (около $2,93 млрд) за счет доходов от замороженных активов россии.
Налоговая хочет расширить доступ к банковской тайне: что ответил НБУ
Налоговая служба планирует проверять информацию, относящуюся к банковской тайне и касающуюся украинских граждан и бизнеса.
В госбюджет Украины поступил транш от МВФ объемом около $1,1 млрд
Сегодня в Госбюджет Украины поступил транш объемом около $1,1 млрд (834,9 млн СДР) в результате успешного пятого пересмотра программы EFF.
Минфин привлек почти 26 миллиардов от продажи облигаций
Министерство финансов 22 октября на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 25,81 млрд грн в эквиваленте, что на 10,24 млрд грн больше, чем на прошлой неделе — 15,57 млрд грн.
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