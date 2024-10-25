Транши МФВ и Британии налоговая может получить доступ к банковской тайне: главное за неделю

Совет Европейского Союза окончательно одобрил механизм выделения Украине кредита в размере до 35 млрд евро за счет налогов по сверхприбылям от замороженных российских активов. Одобрение механизма кредита в 35 млрд евро для Украины произошло по письменной процедуре. Решение окончательно вступит в силу на следующий день после опубликования в Официальном журнале ЕС.

Госдолг Украины в следующем году превысит 100% ВВП — МВФ

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует, что государственный долг Украины в 2025 году превысит 100% ВВП.

Британия предоставляет Украине кредит в $2,93 миллиарда за счет замороженных активов россии

Украина получит от Великобритании кредит в размере 2,26 млрд фунтов стерлингов (около $2,93 млрд) за счет доходов от замороженных активов россии.

Налоговая хочет расширить доступ к банковской тайне: что ответил НБУ

Налоговая служба планирует проверять информацию, относящуюся к банковской тайне и касающуюся украинских граждан и бизнеса.

В госбюджет Украины поступил транш от МВФ объемом около $1,1 млрд

Сегодня в Госбюджет Украины поступил транш объемом около $1,1 млрд (834,9 млн СДР) в результате успешного пятого пересмотра программы EFF.

Минфин привлек почти 26 миллиардов от продажи облигаций

Министерство финансов 22 октября на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 25,81 млрд грн в эквиваленте, что на 10,24 млрд грн больше, чем на прошлой неделе — 15,57 млрд грн.