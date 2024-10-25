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25 октября 2024, 20:00 Читати українською

Транши МФВ и Британии налоговая может получить доступ к банковской тайне: главное за неделю

ЕС окончательно одобрил предоставление до 35 млрд евро Украине в рамках кредита G7

Совет Европейского Союза окончательно одобрил механизм выделения Украине кредита в размере до 35 млрд евро за счет налогов по сверхприбылям от замороженных российских активов. Одобрение механизма кредита в 35 млрд евро для Украины произошло по письменной процедуре. Решение окончательно вступит в силу на следующий день после опубликования в Официальном журнале ЕС.

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Источник: Минфин
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