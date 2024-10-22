Минфин привлек почти 26 миллиардов от продажи облигаций

Министерство финансов 22 октября на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 25,81 млрд грн в эквиваленте, что на 10,24 млрд грн больше, чем на прошлой неделе — 15,57 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные министерства.

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Что предлагали инвесторам

Министерство финансов традиционно предложило инвесторам гривневые военные облигации:

5,04 млрд грн под 14,65% с погашением 1 октября 2025 (на прошлой неделе ставка была 14,65%);

5,31 млрд грн под 15,25% с погашением 20 мая 2026 (на прошлой неделе ставка была 15,25%);

5,34 млрд грн под 16,24% с погашением 12 мая 2027 года (на прошлой неделе ставка была 16,25%);

1,70 млрд грн под 16,80% с погашением 9 февраля 2028 (на прошлой неделе ставка была 16,80%).

В иностранной валюте:

$203,90 млн. под 4,61% с погашением 20 ноября 2025 года.

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О военных облигациях

Военные облигации — это инвестиционный инструмент поддержки государственного бюджета, доступный для граждан, бизнеса и иностранных инвесторов.

Средства от облигаций, привлеченные в государственный бюджет Украины, используются на бесперебойное обеспечение финансовых потребностей государства в условиях военного положения — социальные и оборонные.

Каждый вторник Минфин проводит аукционы по продаже военных ОВГЗ. Объявление и результаты аукционов публикуются здесь.