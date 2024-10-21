Налоговая будет проверять информацию, которая относится к банковской тайне

Налоговая служба планирует проверять информацию, которая относится к банковской тайне и касающуюся украинских граждан и бизнеса. Об этом сообщила член Налогового комитета В Р Нина Южанина.

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К такой информации ГНС предлагает отнести, в частности, сведения по операциям по счетам конкретного юридического лица, ФЛП или обычного гражданина за определенный промежуток времени с указанием контрагентов и назначений платежей.

При этом такую информацию банки должны предоставлять для проведения налоговой документальных проверок банков и их обособленных подразделений.

По словам Южаниной, ГНС намерена получать информацию, составляющую банковскую тайну, о клиентах банков, не являющихся субъектами соответствующих налоговых проверок.

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Национальный банк эти предложения обработал и пришел к выводу, что нормы Налогового кодекса дают налоговикам достаточно оснований для получения необходимых данных.

А по решению суда налоговые органы могут получить доступ к информации, содержащей банковскую тайну, в значительно большем объеме, чем предлагает ГНС, но для этого ей нужно обосновать целесообразность и наличие оснований для получения такой информации.

Южанина считает, что расширение действующих законодательных требований по раскрытию банковской тайны Нацбанком без обоснованной необходимости (как это предлагается ГНС) может стать шагом назад в вопросе имплементации законодательства ЕС.

Она напомнила, что в 2016 году было получено негативное заключение European Banking Authority (EBA) в части эквивалентности режима конфиденциальности/профессиональной тайны в украинском банковском законодательстве требованиям европейского законодательства, и это до сих пор влечет получение отказов по обмену информацией с центральными банками и регуляторами государств ЕС.

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