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21 октября 2024, 14:33 Читати українською

Налоговая будет проверять информацию, которая относится к банковской тайне

Налоговая служба планирует проверять информацию, которая относится к банковской тайне и касающуюся украинских граждан и бизнеса. Об этом сообщила член Налогового комитета В Р Нина Южанина.

Налоговая служба планирует проверять информацию, которая относится к банковской тайне и касающуюся украинских граждан и бизнеса.
Фото: depositphotos

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Подробности

К такой информации ГНС предлагает отнести, в частности, сведения по операциям по счетам конкретного юридического лица, ФЛП или обычного гражданина за определенный промежуток времени с указанием контрагентов и назначений платежей.

При этом такую информацию банки должны предоставлять для проведения налоговой документальных проверок банков и их обособленных подразделений.

По словам Южаниной, ГНС намерена получать информацию, составляющую банковскую тайну, о клиентах банков, не являющихся субъектами соответствующих налоговых проверок.

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Национальный банк эти предложения обработал и пришел к выводу, что нормы Налогового кодекса дают налоговикам достаточно оснований для получения необходимых данных.

А по решению суда налоговые органы могут получить доступ к информации, содержащей банковскую тайну, в значительно большем объеме, чем предлагает ГНС, но для этого ей нужно обосновать целесообразность и наличие оснований для получения такой информации.

Южанина считает, что расширение действующих законодательных требований по раскрытию банковской тайны Нацбанком без обоснованной необходимости (как это предлагается ГНС) может стать шагом назад в вопросе имплементации законодательства ЕС.

Она напомнила, что в 2016 году было получено негативное заключение European Banking Authority (EBA) в части эквивалентности режима конфиденциальности/профессиональной тайны в украинском банковском законодательстве требованиям европейского законодательства, и это до сих пор влечет получение отказов по обмену информацией с центральными банками и регуляторами государств ЕС.

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Учитывая это, Национальный банк считает, что законодательные предложения ГНС перед их внесением на рассмотрение парламента требуют существенной доработки с целью определения оптимально нужного объема информации, составляющей банковскую тайну, которую банки будут раскрывать по запросу ГНС.

Напомним

«Минфин» писал, что налоговая начала автоматически получать данные о счетах украинцев за рубежом.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 7

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+30
milon
milon
21 октября 2024, 14:46
#
Да какая это таемниця тогда? В который раз убеждаюсь что в этой стране нет ничего невозможного, но не во благо, а во вред как всегда
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nitrolog
nitrolog
21 октября 2024, 15:10
#
А вам є що приховувати?
В нас багато хто отримує надходження (там де немає чеків), а декларує менше. А податкова бере податок виключно з декларації, а тепер можливо почнуть показувати реальні надходження. Самі ризикові та жадібні звісно будуть продовжувати грати в рулетку, це природа людей
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milon
milon
21 октября 2024, 15:19
#
Пусть у тебя дома поселятся, если тебе нечего скрывать.Понаблюдают за твоим бытом и высчитают сколько доход твой.
А по поводу реальных поступлений как они собираются вычислять, прокрутить например 20 тысяч в 10 кругов это они посчитают как 200 тысяч дохода?
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0
juular
juular
21 октября 2024, 15:29
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Ооо, вот оно «а вам есть что приховувати» — чистая манипуляция. Нет не нечего, просто «не хочу» — приватность частной жизни называется. Любое закручивание гаек начинаетя это «для вашей же безопасности»)))
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Валерка Котовский
Валерка Котовский
21 октября 2024, 14:57
#
Очередной вброс:) чтоб налоговая чёто проверяла надо поднять людям зп до уровня судей :D, а не на минималке держать)
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Matrasszvir
Matrasszvir
21 октября 2024, 15:15
#
Чуваки, які крутять p2p — мої вам співчуття
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Strain
Strain
21 октября 2024, 15:32
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Уверен схематозники найдут обход.
А брызгами «качественного» закона как обычно зацепит Бабу Любу которая торгует на рынке огурцами без кассы в попытке выжить на нищенскую пенсию.
Вот её то налоговики обдерут знатно.
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