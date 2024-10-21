Налоговая служба планирует проверять информацию, которая относится к банковской тайне и касающуюся украинских граждан и бизнеса. Об этом сообщила член Налогового комитета
Налоговая будет проверять информацию, которая относится к банковской тайне
Налоговая служба планирует проверять информацию, которая относится к банковской тайне и касающуюся украинских граждан и бизнеса. Об этом сообщила член Налогового комитета
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К такой информации ГНС предлагает отнести, в частности, сведения по операциям по счетам конкретного юридического лица, ФЛП или обычного гражданина за определенный промежуток времени с указанием контрагентов и назначений платежей.
При этом такую информацию банки должны предоставлять для проведения налоговой документальных проверок банков и их обособленных подразделений.
По словам Южаниной, ГНС намерена получать информацию, составляющую банковскую тайну, о клиентах банков, не являющихся субъектами соответствующих налоговых проверок.
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Национальный банк эти предложения обработал и пришел к выводу, что нормы Налогового кодекса дают налоговикам достаточно оснований для получения необходимых данных.
А по решению суда налоговые органы могут получить доступ к информации, содержащей банковскую тайну, в значительно большем объеме, чем предлагает ГНС, но для этого ей нужно обосновать целесообразность и наличие оснований для получения такой информации.
Южанина считает, что расширение действующих законодательных требований по раскрытию банковской тайны Нацбанком без обоснованной необходимости (как это предлагается ГНС) может стать шагом назад в вопросе имплементации законодательства ЕС.
Она напомнила, что в 2016 году было получено негативное заключение European Banking Authority (EBA) в части эквивалентности режима конфиденциальности/профессиональной тайны в украинском банковском законодательстве требованиям европейского законодательства, и это до сих пор влечет получение отказов по обмену информацией с центральными банками и регуляторами государств ЕС.
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Учитывая это, Национальный банк считает, что законодательные предложения ГНС перед их внесением на рассмотрение парламента требуют существенной доработки с целью определения оптимально нужного объема информации, составляющей банковскую тайну, которую банки будут раскрывать по запросу ГНС.
Напомним
«Минфин» писал, что налоговая начала автоматически получать данные о счетах украинцев за рубежом.
Комментарии - 7
В нас багато хто отримує надходження (там де немає чеків), а декларує менше. А податкова бере податок виключно з декларації, а тепер можливо почнуть показувати реальні надходження. Самі ризикові та жадібні звісно будуть продовжувати грати в рулетку, це природа людей
А по поводу реальных поступлений как они собираются вычислять, прокрутить например 20 тысяч в 10 кругов это они посчитают как 200 тысяч дохода?
А брызгами «качественного» закона как обычно зацепит Бабу Любу которая торгует на рынке огурцами без кассы в попытке выжить на нищенскую пенсию.
Вот её то налоговики обдерут знатно.