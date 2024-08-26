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26 августа 2024, 9:01 Читати українською

В Telegram впервые прокомментировали задержание Дурова

В Telegram прокомментировали задержание во Франции своего основателя и руководителя Павла Дурова, подчеркнув, что соцсеть соблюдает законы ЕС, а Дурову «нечего скрывать». Об этом говорится на канале Telegram News.

В Telegram прокомментировали задержание во Франции своего основателя и руководителя Павла Дурова, подчеркнув, что соцсеть соблюдает законы ЕС, а Дурову «нечего скрывать».

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«Telegram придерживается законов ЕС, включая Закон о цифровых услугах — его модерация отвечает отраслевым стандартам и постоянно совершенствуется. CEO Telegram Павлу Дурову нечего скрывать. Он часто путешествует по Европе. Абсурдно утверждать, что платформа или ее владелец несут ответственность за злоупотребление этой платформой», — говорится в сообщении.

В соцсети подчеркнули, что «около миллиарда пользователей во всем мире используют Telegram как средство коммуникации и источник жизненно важной информации».

Там также добавили, что ожидают скорого решения этой ситуации.

Читайте: Учредителя Telegram Дурова задержали во Франции — СМИ

Предыстория

Как писал «Минфин», в субботу вечером в аэропорту Ле-Бурже в пригороде Парижа стражи порядка задержали основателя и гендиректора мессенджера Telegram Павла Дурова.

Дурова арестовали, когда он сошел со своего частного самолета на взлетно-посадочную полосу в аэропорту Ле-Бурже. Его сопровождали охранник и женщина.

Основная версия задержания — нежелание сотрудничать с французскими властями. «Кроме терроризма самые опасные преступники используют Telegram для обмена детским порно-контентом», — отметил в комментарии телеканалу TF1 один из следователей.

Читайте: Курс Toncoin обрушился после ареста Дурова

Telegram в Украине

Несколько месяцев назад на Украине активно обсуждалась идея ограничения работы отдельных Telegram-каналов. Отмечалось, что рост популярности анонимных Telegram-каналов является значительной угрозой, поскольку россия использует их для распространения фейков и дезинформации.

В украинской разведке признают, что Telegram содержит ряд угроз безопасности Украины, и нужно искать варианты решения этой проблемы. Об этом заявил представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов.

Напомним

В июле 2024 Telegram открыл доступ Украине к функции монетизации. Теперь владельцы каналов могут получать 50% от рекламы, которую будет размещать соцсеть.

В августе Telegram к 11 годовщине основания мессенджера выпустил масштабное обновление. В мессенджер добавили Звездные реакции и Звездные подписки, платные медиа для ботов и бизнес-аккаунтов, а также новый режим для администраторов Telegram-каналов.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
+30
zevs1
zevs1
26 августа 2024, 10:34
#
По такой схеме, Видимо производители и продавцы ножей, топоров, и оружия тоже должны быть арестованны за то что где-то произошло преступление ведь одни его сделали и другие продали.
+
+30
Антон Подлипский
Антон Подлипский
26 августа 2024, 11:19
#
Если во всех этих ножах встроенные скрытые жучки и камеры — думаю вопросы позадавать производителям можно.
+
0
Три літри
Три літри
26 августа 2024, 11:55
#
А ще власникі пісюнів мають бути внесені в реєстр пісюнкових злодіїв і зʼявлятись на перевірку якщо стався випадок згвалтування чи народження дитини без батька
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