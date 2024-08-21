Главное за среду: Повышение налогов и изгнание провайдеров из ФОП

Прогресс в принятии налоговых изменений международные доноры Украины будут восприняты как важный сигнал. Такой комментарий сделал Гэвин Грей, глава миссии Международного валютного фонда в Украине, во время онлайн-события, организованного «Центром экономической стратегии».

Провайдеров выгоняют из ФОП

20 августа 2024 Главное управление ГНС в Днепропетровской области выдало разъяснение, согласно которому провайдеры не могут быть плательщиками единого налога.

За что банк должен оплатить клиенту пеню и как не встретить двойную комиссию

В июле читатели «Минфина» оставили 412 отзывов на работу банков, из которых 374 были зачислены и отправлены на рассмотрение финучреждениям. С какими проблемами столкнулись наши читатели и советуют юристы и банкиры, чтобы избежать их в будущем, расскажем в свежем обзоре Народного рейтинга банков.

Украинцы погрязли в судах и спорах: на каждого 11-го жителя нашей страны открыто исполнительное производство

Общее количество исполнительных производств по решениям судов и других инстанций возросло в Украине с 2020 по 2023 годы на 43,5%, и достигло начала 2024-го 3,3 млн штук. Об этом по запросу «Минфина» сообщил директор Департамента государственной исполнительной службы Министерства юстиции Максим Киселев.

Малые банки переключают клиентов на длинные депозиты: где все еще можно заработать 16% годовых за 91 день

Малые банки постепенно переключаются на длинные депозиты, но и пытаются удержать высокие ставки на короткие. Какие условия сейчас предлагают частным вкладчикам финучреждения с депозитными портфелями до 2 млрд грн — в свежем обзоре «Минфина».

В Министерстве финансов рассказали, сколько средств требует Украина в 2025 году

Министерство финансов заявляет об увеличении потребности во внешнем финансировании государственного бюджета на следующий год из заложенных МВФ $22,7 млрд. в программе расширенного финансирования EFF до $35 млрд.