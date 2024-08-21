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21 августа 2024, 20:00 Читати українською

Главное за среду: Повышение налогов и изгнание провайдеров из ФОП

В МВФ считают, что повышения налогов Украине не избежать

Прогресс в принятии налоговых изменений международные доноры Украины будут восприняты как важный сигнал. Такой комментарий сделал Гэвин Грей, глава миссии Международного валютного фонда в Украине, во время онлайн-события, организованного «Центром экономической стратегии».

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Малые банки постепенно переключаются на длинные депозиты, но и пытаются удержать высокие ставки на короткие. Какие условия сейчас предлагают частным вкладчикам финучреждения с депозитными портфелями до 2 млрд грн — в свежем обзоре «Минфина».

В Министерстве финансов рассказали, сколько средств требует Украина в 2025 году

Министерство финансов заявляет об увеличении потребности во внешнем финансировании государственного бюджета на следующий год из заложенных МВФ $22,7 млрд. в программе расширенного финансирования EFF до $35 млрд.

Источник: Минфин
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