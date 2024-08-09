Минфин - Курсы валют Украины

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9 августа 2024, 20:00 Читати українською

Инфляция 0%, международные резервы похудели, обвал на рынках: главное за неделю

Инфляция в Украине в июле снизилась до 0%. В годовом выражении она выросла до 5,4%

Инфляция в Украине на потребительском рынке в Украине в июле 2024 года упала до 0%, в годовом выражении она выросла до 5,4%. Потребительские цены в июле 2024 года по сравнению с июнем 2024 года не изменились, в то же время с начала года выросли на 4,3%.

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Украина получила $3,9 млрд безвозвратного гранта от США через Всемирный банк.

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Источник: Минфин
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