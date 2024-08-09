Инфляция 0%, международные резервы похудели, обвал на рынках: главное за неделю

Инфляция в Украине на потребительском рынке в Украине в июле 2024 года упала до 0%, в годовом выражении она выросла до 5,4%. Потребительские цены в июле 2024 года по сравнению с июнем 2024 года не изменились, в то же время с начала года выросли на 4,3%.

Международные резервы «похудели» до $37,2 млрд

Международные резервы Украины по состоянию на 1 августа по предварительным данным составили $37,2 млрд. В июле они снизились на 1,8%.

Обвал на рынках в понедельник: почему трейдеры панически распродавали акции

2 августа главные фондовые индексы США, Европы и Японии синхронно упали до минимальных уровней за несколько месяцев. Глобальная распродажа акций усилилась в понедельник, 5 августа, после открытия торгов в Азии и Европе.

ЕС официально одобрил предоставление Украине транша макрофина на 4,2 млрд евро

Совет Евросоюза во вторник одобрил выделение 4,2 млрд евро макрофинансовой помощи Украине в виде грантов и ссуд в рамках программы Ukraine Facility.

Украина получила грант от США на $3,9 миллиарда

Украина получила $3,9 млрд безвозвратного гранта от США через Всемирный банк.

Кто из госбанков уплатил государству дивиденды и сколько

Из пяти доходных государственных банков дивиденды за 2023 год государству уплатили только два учреждения. По итогам 2023 года банки государственного сектора получили суммарную прибыль в размере 51,786 млрд. грн.