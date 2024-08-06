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6 августа 2024, 14:39 Читати українською

Международные резервы «похудели» до $37,2 млрд

Международные резервы Украины по состоянию на 1 августа по предварительным данным составили $37,2 млрд. В июле они снизились на 1,8%. Об этом говорится в данных НБУ.

Международные резервы Украины по состоянию на 1 августа по предварительным данным составили $37,2 млрд.
Фото: depositphotos

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Чем обусловлено уменьшение резервов

Такая динамика обусловлена валютными интервенциями НБУ для покрытия структурного дефицита валюты на рынке и сглаживания курсовых колебаний, а также долговыми выплатами страны в иностранной валюте, частично компенсированными поступлениями от валютных ОВГЗ и международных партнеров.

Так, чистая продажа валюты НБУ в июне составила $3 305,0 млн.

Сколько выплатил НБУ

За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте выплачено $185 млн, из которых:

  • $77 млн — обслуживание и погашение долга перед Всемирным банком;
  • $70,5 млн — выплаты по государственным деривативам;
  • $20,1 млн — обслуживание и погашение валютных ОВГЗ;
  • $17,4 мл — уплата другим международным кредиторам.

Сколько поступило на счета НБУ

В то же время на валютные счета правительства в Национальном банке поступило $2 482,7 млн. Из этой суммы:

  • $2 197,0 млн от Международного валютного фонда;
  • $285,7 млн — от размещения валютных ОВГЗ.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
0
RobinBobin2
RobinBobin2
6 августа 2024, 15:03
#
Ничего, партнеры помогут.
+
+15
bonv
bonv
6 августа 2024, 16:57
#
Зате борги виросли!
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