Международные резервы Украины по состоянию на 1 августа по предварительным данным составили $37,2 млрд. В июле они снизились на 1,8%. Об этом говорится в данных НБУ.
Международные резервы «похудели» до $37,2 млрд
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Чем обусловлено уменьшение резервов
Такая динамика обусловлена валютными интервенциями НБУ для покрытия структурного дефицита валюты на рынке и сглаживания курсовых колебаний, а также долговыми выплатами страны в иностранной валюте, частично компенсированными поступлениями от валютных ОВГЗ и международных партнеров.
Так, чистая продажа валюты НБУ в июне составила $3 305,0 млн.
Сколько выплатил НБУ
За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте выплачено $185 млн, из которых:
- $77 млн — обслуживание и погашение долга перед Всемирным банком;
- $70,5 млн — выплаты по государственным деривативам;
- $20,1 млн — обслуживание и погашение валютных ОВГЗ;
- $17,4 мл — уплата другим международным кредиторам.
Сколько поступило на счета НБУ
В то же время на валютные счета правительства в Национальном банке поступило $2 482,7 млн. Из этой суммы:
- $2 197,0 млн от Международного валютного фонда;
- $285,7 млн — от размещения валютных ОВГЗ.
Источник: Минфин
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