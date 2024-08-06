Международные резервы «похудели» до $37,2 млрд

Международные резервы Украины по состоянию на 1 августа по предварительным данным составили $37,2 млрд. В июле они снизились на 1,8%. Об этом говорится в данных НБУ .

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Чем обусловлено уменьшение резервов

Такая динамика обусловлена валютными интервенциями НБУ для покрытия структурного дефицита валюты на рынке и сглаживания курсовых колебаний, а также долговыми выплатами страны в иностранной валюте, частично компенсированными поступлениями от валютных ОВГЗ и международных партнеров.

Так, чистая продажа валюты НБУ в июне составила $3 305,0 млн.

Сколько выплатил НБУ

За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте выплачено $185 млн, из которых:

$77 млн — обслуживание и погашение долга перед Всемирным банком;

$70,5 млн — выплаты по государственным деривативам;

$20,1 млн — обслуживание и погашение валютных ОВГЗ;

$17,4 мл — уплата другим международным кредиторам.

Сколько поступило на счета НБУ

В то же время на валютные счета правительства в Национальном банке поступило $2 482,7 млн. Из этой суммы: