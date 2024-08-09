Инфляция в Украине в июле снизилась до 0%. В годовом выражении она выросла до 5,4% — Госстат

Инфляция в Украине на потребительском рынке в Украине в июле 2024 года упала до 0%, в годовом выражении она выросла до 5,4%. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

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Потребительские цены в июле 2024 года по сравнению с июнем 2024 года не изменились, в то же время с начала года выросли на 4,3%.

Базовая инфляция в июле 2024 года по сравнению с июнем 2024 составила 0,7%, с начала года — 4,1%.

Как изменились цены на продукты, товары и услуги

На потребительском рынке в июле цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 0,6%. Больше всего (на 19,6% и 11,4%) подешевели овощи и яйца. На 0,6−0,4% снизились цены на сало, мясо птицы.

В то же время, на 12,1% подорожал сахар, на 3,9−0,6% выросли цены на продукты переработки зерновых, подсолнечное масло, хлеб, безалкогольные напитки, рис, фрукты, кисломолочную продукцию, молоко, макаронные изделия, масло.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,0%, в т. ч. на табачные изделия — на 1,3%, алкогольные напитки — на 0,7%.

Одежда и обувь подешевели на 3,7%, в том числе одежда — на 4,1%, обувь — на 3,4%.

Цены на транспорт выросли на 0,7% в основном из-за подорожания проезда в автодорожном пассажирском транспорте на 0,8%, а также топлива и смазочных масел на 0,6%.