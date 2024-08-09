Инфляция в Украине на потребительском рынке в Украине в июле 2024 года упала до 0%, в годовом выражении она выросла до 5,4%. Об этом сообщает Государственная служба статистики.
Инфляция в Украине в июле снизилась до 0%. В годовом выражении она выросла до 5,4% — Госстат
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Потребительские цены в июле 2024 года по сравнению с июнем 2024 года не изменились, в то же время с начала года выросли на 4,3%.
Базовая инфляция в июле 2024 года по сравнению с июнем 2024 составила 0,7%, с начала года — 4,1%.
Как изменились цены на продукты, товары и услуги
На потребительском рынке в июле цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 0,6%. Больше всего (на 19,6% и 11,4%) подешевели овощи и яйца. На 0,6−0,4% снизились цены на сало, мясо птицы.
В то же время, на 12,1% подорожал сахар, на 3,9−0,6% выросли цены на продукты переработки зерновых, подсолнечное масло, хлеб, безалкогольные напитки, рис, фрукты, кисломолочную продукцию, молоко, макаронные изделия, масло.
Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,0%,
Одежда и обувь подешевели на 3,7%, в том числе одежда — на 4,1%, обувь — на 3,4%.
Цены на транспорт выросли на 0,7% в основном из-за подорожания проезда в автодорожном пассажирском транспорте на 0,8%, а также топлива и смазочных масел на 0,6%.
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