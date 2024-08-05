Мировые рынки летят вниз: почему трейдеры панически распродают акции

2 августа главные фондовые индексы США, Европы и Японии синхронно упали до минимальных уровней за несколько месяцев. Глобальная распродажа акций усилилась в понедельник, 5 августа, после открытия торгов в Азии и Европе. Почему рухнули фондовые рынки и каким компаниям удалось взлететь, вопреки общей тенденции, расскажет «Минфин».

Для японского рынка акций 5 августа стало худшим днем со времен «черного понедельника» 1987 года, передает CNBC. По итогам торгов, индекс японских акций Topix упал на 12,2%, индекс Nikkei 225 потерял 12,4%. Все достижения недавнего ралли на рынке акций Японии, одном из самых сильных в мире в этом году, были уничтожены «всего за пару дней», написал ведущий телеканала Bloomberg Television Дэвид Инглс.

Индекс китайских голубых фишек CSI 300 на открытии торгов рос благодаря скачку деловой активности в сфере услуг, однако после обеда CSI 30 развернулся в минус 0,8%. Индекс Shanghai Composite падает на 1,1%, гонконгский Hang Seng — на 2,5%.

Тайваньская биржа Taiex закрылась падением на 8,4%, что стало худшим днем ​​в ее истории. Биржа в Сеуле на 20 минут автоматически приостановила торги акциями из индекса Kospi после того, как бенчмарк упал более чем на 8%. В последний раз автоматическая приостановка торгов срабатывала на бирже в марте 2020 года.

Индекс MSCI Asia Pacific Index снизился на 11,3% с достигнутого 11 июля пика «бычьего» рынка. Коррекция произошла всего за 11 торговых дней, отмечает Bloomberg, причем почти половина падения пришлась на один только понедельник. Распродажа была инициирована технологическими акциями, но охватила широкий круг секторов, включая потребительский. Четверть потерь индекса пришлась всего на четыре компании — TSMC, Samsung Electronics, Toyota Motor и Mitsubishi UFJ Financial Group.

Азиатская распродажа акций технологических компаний ударила и по западным индексам. Фьючерсы на американские индексы «голубых фишек» Nasdaq 100 и S&P 500 упали на 6% и на 3,1% соответственно. Индекс европейских акций Stoxx Europe 600 после начала торгов снизился на 2%. Индекс британской фондовой биржи FTSE 100 упал примерно на такую ​​же величину.

Индекс Стамбульской фондовой биржи (Borsa Istanbul) BIST 100 после открытия упал на 6,72%, после чего биржа объявила о прекращении торгов. После паузы торги были возобновлены и местный индекс немного отыграл потери.

Thomson Reuters собрал комментарии ведущих аналитиков о причинах происходящего, и вот что они говорят:

Сами Чаар, главный экономист швейцарского банка Lombard Odier, поясняет: «На ценообразование влияют две вещи: риск рецессии (в США — ред.), и это главная причина для беспокойства, но кроме того, есть небольшое беспокойство по поводу геополитики и ожидаемого возмездия со стороны Ирана и „Хезболлы“ после израильских ударов».

«Прежде всего мы бы сказали, что позиционирование было основным фактором последних движений рынка. Американские акции, особенно технологический сектор, были перекуплены, и нужно было устранить некоторую пену (признаки пузыря — ред.). Мы придерживаемся мнения об умеренном ослаблении, но не о катастрофическом сценарии. Мы не рассматриваем коррекцию в рискованных активах, как начало спада», — считает Мохит Кумар, главный экономист по Европе американской финансовой группы Jefferies.

Бен Беннетт, глава отдела инвестиционной стратегии в Азии LGIM, предполагает, что «многие сделки, которые были успешными в первой половине года, сворачиваются, причем одни быстрее, чем другие. Я не думаю, что повышение ставки Банком Японии или отчет о занятости в США в пятницу оправдывают такую большую реакцию, поэтому я подозреваю, что мы видим, как трейдеры выходят из позиций на фоне роста волатильности».

Ричард Кей, портфельный менеджер международной группы по управлению активами Comgest, говорит следующее: «Внезапное сокращение разрыва в доходности между Японией и США спровоцировало частичную нормализацию иены, и вышедшие в [бумажный] убыток позиции иностранных «горячих денег» в банки и иеновые игры справедливо ликвидируются, что и лежит в основе сегодняшнего и пятничного движения.

Короче говоря, не только валюта, но и вся торговля «стоимостью» в Японии, которая захватила наш рынок в течение двух лет, сворачивается — и это отличная новость для серьезных инвесторов, которые являются большинством участников рынка, молчаливым большинством, которое оказалось в тени на фоне недавних движений «горячих денег».

Чару Чанана, рыночный стратег Saxo Markets, считает, что «экономические данные США сейчас остаются в центре внимания, и чем больше предположение о „мягкой посадке“ в США будет подвергаться сомнению, тем больший откат мы можем увидеть в фондовых и валютных стратегиях».

Впрочем, даже на этом фоне на прошлой неделе нашлись компании, которые смогли порадовать своих инвесторов невероятным ростом.

Взлеты и падения недели на американском рынке

«Минфин» отобрал акции, которые на прошлой неделе показали самый большой рост или падение.

Взлету акций Exact Sciences Corporation (EXAS), ведущего поставщика тестов на скрининг и диагностику рака, способствовали два события.

Во-первых, компания отлично отчиталась о результатах работы за второй квартал. Ее выручка увеличилась на 12% — до $699 млн, что ожидалось рынком, но убытки оказались значительно меньше прогнозов. Кроме того, с помощью тестеров EXAS было проведено рекордное количество исследований за квартал.

Во-вторых, Exact Sciences получила эксклюзивную лицензию на технологию лечения рака. 31 июля TwinStrand Biosciences объявила о лицензионном соглашении с Exact Sciences Corp, предоставляющем эксклюзивные права на ее инновационную технологию дуплексного секвенирования. Это соглашение позволяет Exact Sciences использовать, коммерциализировать и сублицензировать интеллектуальную собственность, связанную с секвенированием нуклеиновых кислот без клеток.

Дуплексное секвенирование — прорывная технология, которая повышает точность секвенирования следующего поколения до 10 000 раз и позволяет обнаруживать мутации на самых ранних стадиях. Эта технология расширит возможности Exact Sciences в области раннего выявления рака и прецизионной онкологии.

«Соглашение с TwinStrand представляет собой значительный прогресс в способности Exact Sciences открывать новые горизонты в ранней диагностике рака и прецизионной онкологии», — сказал Кевин Конрой, генеральный директор Exact Sciences.

Сейчас акции EXAS торгуются на NASDAQ около уровня $57. Консенсус-прогноз ставит целевую цену на эти бумаги в размере $78,84. «При этом наиболее оптимистичный аналитик оценивает ее в $100, а наиболее пессимистичный — в $60 за акцию», — пишет Yahoo Finance.

Акции Alnylam Pharmaceuticals, Inc. (ALNY) также выросли на данных отчета за второй квартал. Alnylam Pharmaceuticals, базирующаяся в Кембридже, штат Массачусетс, является биофармацевтической компанией, занимающейся поиском, разработкой и коммерциализацией терапевтических средств на основе РНК-интерференции (RNAi).

Разработки сфокусированы на генетических, сердечно-метаболических заболеваниях, инфекционных болезнях печени, заболеваниях центральной нервной системы и глаз.

Лекарства на основе РНК подавляют или блокируют гены, вызывающие заболевания. РНК-препараты действуют более эффективно, чем большинство других классов лекарств, поскольку воздействуют на «корневую» генетическую причину заболевания, а не на его симптомы.

ALNY поддерживает стратегическое партнерство с Regeneron Pharmaceuticals, Sanofi, Novartis, Vir Biotechnology, Dicerna Pharmaceuticals, Ionis Pharmaceuticals.

На прошлой неделе ALNY сообщила о значительном росте своей прибыли во втором квартале, превзойдя ожидания как по выручке, так и по прибыли.

«Мы достигли 34%-ного роста чистой выручки от продаж продукции в мировом масштабе, получив 410 миллионов долларов, что в первую очередь было обусловлено 37%-ным ростом в годовом исчислении в нашем бизнесе TTR», — сообщила Ивонн Гринстрит — генеральный директор Alnylam Pharmaceuticals.

В июне компания объявила о хороших результатах испытания препарата для лечения прогрессирующей и смертельной формы сердечно-сосудистых заболеваний (амилоидоз с кардиомиопатией).

«Аналитики Canaccord Genuity и RBC Capital Markets повысили свои целевые цены акций компании. В частности, RBC Capital повысил свою целевую цену с $265 до $300, сохранив рейтинг акций Alnylam на уровне «выше рынка», — сообщает Investing.

Производитель медицинского оборудования ResMed, Inc. (RMD) увеличил выручку в четвертом квартале 2024 финансового года и расширил маржу на фоне устойчивого спроса и высоких цен на свои устройства для лечения апноэ во сне.

ResMed производит аппараты искусственной вентиляции легких и аппараты, которые используются для неинвазивного лечения апноэ во сне (CPAP и BIPAP).

Кроме того, компания объявила о квартальных дивидендах в размере 53 центов на акцию, по сравнению с 48 центами годом ранее. Эти новости вдохновили инвесторов и дали толчок к росту акций.

«Аналитики Macquarie сохранили свой рейтинг „выше рынка“ по акциям компании с улучшенным прогнозом цены на уровне 36,25 долларов. Брокер остался доволен обновленной информацией и отмечает, что его маржа и прогнозные показатели на 2025 финансовый год превзошли ожидания. В свете этого Macquarie по-прежнему высоко оценивает акции ResMed и называет их одними из лучших в своем секторе», — сообщает The Motley Fool.

За какими событиями будут следить инвесторы на этой неделе

Риск рецессии американской экономики останется главной движущей силой на рынках и на этой неделе.

О других важных событиях недели, к которым будет приковано внимание инвесторов, пишет Investing.

Свежие статданные США

В понедельник, 5 августа, Институт управления поставками (ISM) опубликует индекс активности менеджеров по закупкам в секторе услуг США за июль. Консенсусная оценка составляет 51 пункт, по сравнению с 48,8 пункта в июне. Индикатор находится на самом низком уровне за более чем четыре года, отмечает MarketWatch.

В среду, 7 августа, ФРС опубликует данные по потребительским кредитам за июнь. Общий объем непогашенных потребительских кредитов увеличился, с учетом сезонных колебаний, на 2,7% в мае — до $5,06 трлн. Возобновляемые кредиты — в основном задолженность по кредитным картам — выросли на 6,3%, невозобновляемые (автокредиты и студенческие кредиты) — на 1,4%.

В четверг, 8 августа, Министерство труда США опубликует данные о первичных заявках на пособия по безработице за прошлую неделю. Их объем увеличивается в течение последних трех месяцев. Рост количества заявок на безработицу был отражен в неожиданно слабом отчете о занятости в США, опубликованном в конце прошлой недели.

Инвесторы также получат возможность услышать мнение президента Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дейли и президента Федерального резервного банка Ричмонда Томаса Баркина по поводу возможных дальнейших действий регулятора. На прошлой неделе Федрезерв оставил процентные ставки без изменений, но не исключил возможность их снижения в сентябре.

Сезон отчетности продолжается

Большинство компаний крупной капитализации уже раскрыли свои результаты за второй квартал. Однако на этой неделе еще будет немало интересных отчетов.

7 августа внимание Уолл-Стрит будет приковано к отчету о доходах Walt Disney (DIS). Инвесторов интересует то, как реализуется стратегия главы компании Боба Айгера по восстановлению бизнеса гиганта индустрии развлечений.

Также на этой неделе отчитываются тяжеловесы здравоохранения, включая производителя лекарств для снижения веса Eli Lilly (LLY) и Super Micro Computer (SMCI), одного из бенефициаров бума искусственного интеллекта.

Перспективы Китая

На этой неделе выйдет целый ряд экономических релизов, который даст инвесторам представление о состоянии экономики Китая во второй половине года.

Неделя начнется с результатов опроса частного сектора по активности в сфере услуг, затем, в среду, выйдут данные по торговле, а в конце недели — данные по потребительским ценам.

Последние данные указывают на мрачные перспективы второй экономики мира. А недавнее неожиданное решение Народного банка Китая снизить ставку по среднесрочным кредитам сроком на один год с 2,50% до 2,30% только подтверждает серьезность проблем.

Особенно внимательно рынки будут следить за пятничными данными по инфляции в поисках подсказок, как много чиновники еще будут делать для стимулирования слабого внутреннего спроса.

Заседание центробанков Австралии и Индии

Резервный банк Австралии проведет свое заседание по процентным ставкам во вторник, 6 августа. По прогнозам, регулятор сохранит их на прежнем уровне. Свежие данные показали, что базовая инфляция во втором квартале неожиданно замедлилась до двухлетнего минимума, а экономика стала остывать еще в первом квартале.

При этом рынки оценивают 70-процентную вероятность смягчения процентных ставок к концу года, если инфляция продолжит замедляться.

Резервный банк Индии проведет заседание по процентным ставкам в четверг, 8 августа. Barclays не прогнозирует снижение ставки в Индии раньше декабря.

Цены на нефть

Цены на нефть упали в пятницу до минимума с января, так как слабые экономические данные из США и Китая, крупнейшего импортера нефти, усилили беспокойство по поводу перспектив спроса.

Вялое восстановление мировой экономики повлияет на потребление нефти.

Нефтяные инвесторы также следят за ситуацией на Ближнем Востоке, где поддерживаемая Ираном ливанская группировка «Хезболла» заявила, что ее конфликт с Израилем перешел в новую фазу.

На прошлой неделе страны ОПЕК+, взявшие на себя обязательства по добровольному дополнительному сокращению добычи, подтвердили, что могут приостановить или отменить постепенное восстановление с октября 2024 года, в зависимости от рыночных условий.