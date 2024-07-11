Нацбанк просмотрел ряд валютных ограничений. Что изменится для бизнеса и волонтеров
Главное за четверг: НБУ пересмотрел ряд валютных ограничений и инвестиции в золотые монеты
Национальный банк Украины актуализирует ряд валютных ограничений. Изменения начнут действовать с 11 июля 2024 года.
НБУ изменил предельные сроки расчетов для некоторых экспортно-импортных операций
Нацбанк просмотрел предельные сроки расчетов для отдельных экспортно-импортных операций.
Во Фридом Финанс зашло новое руководство: поможет ли это вернуть деньги клиентам
Уже больше полутора лет прошло с тех пор, как были введены санкции в отношении брокерской компании Фридом Финанс Украина. В результате ограничений пострадало около 12 тыс. ее клиентов, чьи счета оказались заблокированными. Шанс по решению этой проблемы появился после того, как в компанию было назначено временное руководство. Поможет ли это клиентам вернуть свои деньги, разбирался «Минфин».
Рост украинской экономики: Почему растет, несмотря на полномасштабную войну и что будет дальше (видео)
В этом видео финансовый эксперт Алексей Козырев говорит о:
- За счет чего произрастает украинская экономика?
- Что повлияло на рост ВВП
- Экономический прогноз на второе полугодие 2024 года
- Каким будет ВВП Украины в 2024 году
- Какой будет инфляция в Украине в 2024 году
- Платежный баланс и международные резервы
- Госдолг Украины
- Прогноз курса доллара и евро на период с 11 по 17 июля.
Золотые монеты Украины: 5 надежных вариантов для разных инвестстратегий
По многочисленным просьбам наших читателей «Минфин» продолжает серию статей об инвестициях в украинскую нумизматику. Сегодня поговорим о золотых украинских памятных монетах, на которых знающий инвестор может достаточно неплохо заработать. Правда, опять же здесь есть нюансы, о которых мы и поговорим в этой статье.
Приближается к 41 гривне: Официальный курс доллара обновил максимум
Национальный банк Украины установил на пятницу, 12 июля, официальный курс гривны на уровне 40,8823 грн/$. Это новый исторический максимум, предыдущий был зафиксирован в прошлую среду — 40,7662 грн/$.
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