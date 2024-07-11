Главное за четверг: НБУ пересмотрел ряд валютных ограничений и инвестиции в золотые монеты

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
Страхование жилья от шахедов
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Новости криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

11 июля 2024, 20:00 Читати українською

Главное за четверг: НБУ пересмотрел ряд валютных ограничений и инвестиции в золотые монеты

Нацбанк просмотрел ряд валютных ограничений. Что изменится для бизнеса и волонтеров

Национальный банк Украины актуализирует ряд валютных ограничений. Изменения начнут действовать с 11 июля 2024 года.

НБУ изменил предельные сроки расчетов для некоторых экспортно-импортных операций

Нацбанк просмотрел предельные сроки расчетов для отдельных экспортно-импортных операций.

Во Фридом Финанс зашло новое руководство: поможет ли это вернуть деньги клиентам

Уже больше полутора лет прошло с тех пор, как были введены санкции в отношении брокерской компании Фридом Финанс Украина. В результате ограничений пострадало около 12 тыс. ее клиентов, чьи счета оказались заблокированными. Шанс по решению этой проблемы появился после того, как в компанию было назначено временное руководство. Поможет ли это клиентам вернуть свои деньги, разбирался «Минфин».

Рост украинской экономики: Почему растет, несмотря на полномасштабную войну и что будет дальше (видео)

В этом видео финансовый эксперт Алексей Козырев говорит о:

  • За счет чего произрастает украинская экономика?
  • Что повлияло на рост ВВП
  • Экономический прогноз на второе полугодие 2024 года
  • Каким будет ВВП Украины в 2024 году
  • Какой будет инфляция в Украине в 2024 году
  • Платежный баланс и международные резервы
  • Госдолг Украины
  • Прогноз курса доллара и евро на период с 11 по 17 июля.

Золотые монеты Украины: 5 надежных вариантов для разных инвестстратегий

По многочисленным просьбам наших читателей «Минфин» продолжает серию статей об инвестициях в украинскую нумизматику. Сегодня поговорим о золотых украинских памятных монетах, на которых знающий инвестор может достаточно неплохо заработать. Правда, опять же здесь есть нюансы, о которых мы и поговорим в этой статье.

Приближается к 41 гривне: Официальный курс доллара обновил максимум

Национальный банк Украины установил на пятницу, 12 июля, официальный курс гривны на уровне 40,8823 грн/$. Это новый исторический максимум, предыдущий был зафиксирован в прошлую среду — 40,7662 грн/$.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 2 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами