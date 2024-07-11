Главное за четверг: НБУ пересмотрел ряд валютных ограничений и инвестиции в золотые монеты

Национальный банк Украины актуализирует ряд валютных ограничений. Изменения начнут действовать с 11 июля 2024 года.

НБУ изменил предельные сроки расчетов для некоторых экспортно-импортных операций

Нацбанк просмотрел предельные сроки расчетов для отдельных экспортно-импортных операций.

Во Фридом Финанс зашло новое руководство: поможет ли это вернуть деньги клиентам

Уже больше полутора лет прошло с тех пор, как были введены санкции в отношении брокерской компании Фридом Финанс Украина. В результате ограничений пострадало около 12 тыс. ее клиентов, чьи счета оказались заблокированными. Шанс по решению этой проблемы появился после того, как в компанию было назначено временное руководство. Поможет ли это клиентам вернуть свои деньги, разбирался «Минфин».

Рост украинской экономики: Почему растет, несмотря на полномасштабную войну и что будет дальше (видео)

В этом видео финансовый эксперт Алексей Козырев говорит о:

За счет чего произрастает украинская экономика?

Что повлияло на рост ВВП

Экономический прогноз на второе полугодие 2024 года

Каким будет ВВП Украины в 2024 году

Какой будет инфляция в Украине в 2024 году

Платежный баланс и международные резервы

Госдолг Украины

Прогноз курса доллара и евро на период с 11 по 17 июля.

Золотые монеты Украины: 5 надежных вариантов для разных инвестстратегий

По многочисленным просьбам наших читателей «Минфин» продолжает серию статей об инвестициях в украинскую нумизматику. Сегодня поговорим о золотых украинских памятных монетах, на которых знающий инвестор может достаточно неплохо заработать. Правда, опять же здесь есть нюансы, о которых мы и поговорим в этой статье.

Приближается к 41 гривне: Официальный курс доллара обновил максимум

Национальный банк Украины установил на пятницу, 12 июля, официальный курс гривны на уровне 40,8823 грн/$. Это новый исторический максимум, предыдущий был зафиксирован в прошлую среду — 40,7662 грн/$.