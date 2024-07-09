Гранты от ЕС, падение гривны и прогноз мирового ВВП: главное за вторник
Министр экономики Юлия Свириденко подписала Финансовое соглашение между Украиной и Европейским Союзом, которое регулирует получение грантовой помощи в рамках программы Ukraine Facility в размере 5,27 млрд евро в течение следующих четырех лет.
Падение гривны к новому минимуму: НБУ установил официальный курс на среду
Национальный банк Украины установил на среду, 10 июля, официальный курс гривны на уровне 40,7662 грн/$. В сравнении с предыдущим банковским днем НБУ снизил курс гривны на 6 копеек. Это новый исторический минимум, предыдущий был зафиксирован 4 июля, когда курс гривны опустился до 40,7599 грн/$.
Кабмин одобрил законопроект о кэшбеке — СМИ
Кабинет министров утвердил проект закона, которым предлагается внести изменения в Налоговый кодекс, касающиеся реализациипрограммы кэшбека.
Доходы банков в этом году выросли на 27% — Опендатабот
Почти 68 млрд грн прибыли после налогообложения получили 63 украинских банка за 5 месяцев 2024 года. Это уже на четверть больше по сравнению с соответствующим периодом в прошлом. Об этом говорится в сообщении Опендатабота.
Экономисты Bloomberg обновили прогноз мирового ВВП, инфляции, ставок центробанков
Мировой ВВП увеличится на 3% в этом году, снизившись немного с 3,1% в 2023 году, но несколько превысив собственный декабрьский прогноз в 2,7%. Об этом говорится в прогнозе Bloomberg Economics. Более сдержанная вторая половина текущего года должна привести к понижению процентных ставок.
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