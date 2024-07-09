Гранты от ЕС, падение гривны и прогноз мирового ВВП: главное за вторник

Национальный банк Украины установил на среду, 10 июля, официальный курс гривны на уровне 40,7662 грн/$. В сравнении с предыдущим банковским днем НБУ снизил курс гривны на 6 копеек. Это новый исторический минимум, предыдущий был зафиксирован 4 июля, когда курс гривны опустился до 40,7599 грн/$.

Кабмин одобрил законопроект о кэшбеке — СМИ

Кабинет министров утвердил проект закона, которым предлагается внести изменения в Налоговый кодекс, касающиеся реализациипрограммы кэшбека.

Доходы банков в этом году выросли на 27% — Опендатабот

Почти 68 млрд грн прибыли после налогообложения получили 63 украинских банка за 5 месяцев 2024 года. Это уже на четверть больше по сравнению с соответствующим периодом в прошлом. Об этом говорится в сообщении Опендатабота.

Экономисты Bloomberg обновили прогноз мирового ВВП, инфляции, ставок центробанков