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9 июля 2024, 16:10 Читати українською

Экономисты Bloomberg обновили прогноз мирового ВВП, инфляции, ставок центробанков

Мировой ВВП увеличится на 3% в этом году, немного снизившись с 3,1% в 2023 году, но несколько превысив собственный декабрьский прогноз в 2,7%. Об этом говорится в прогнозе Bloomberg Economics.

Мировой ВВП увеличится на 3% в этом году, немного снизившись с 3,1% в 2023 году, но несколько превысив собственный декабрьский прогноз в 2,7%.
Фото:depositphotos

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Более сдержанная вторая половина текущего года должна привести к снижению процентных ставок.

Эксперты Bloomberg ожидают, что ФРС снизит в 2024 г. ставку дважды: в сентябре и декабре, поскольку безработица будет расти. ЕЦБ, Банк Англии и Народный банк Китая, вероятно, будут действовать по аналогичному графику.

Прогноз экономического роста

Пока что глобальный экономический рост в 2024 году оказался устойчивым.

Экономисты Bloomberg предполагают, что ситуация поменяется. В США, как ожидается, потребительский спрос начнет слабеть, а безработица достигнет 4,5%. В Великобритании и еврозоне, напротив, рецессия и стагнация сменяются умеренным ускорением. В целом по группе стран с развитой экономикой ожидается экономический рост на 1,5% в этом году по сравнению с 1,6% в 2023 году.

Среди основных развивающихся рынков из-за обвала на рынке недвижимости в Китае темпы роста не достигли официального целевого показателя в 5%. Индия, благодаря благоприятным факторам, связанным с укреплением цепочек поставок и демографическими дивидендами, может превзойти этот показатель. В целом прогнозируется, что в 2024 году рост составит 4,2% по сравнению с 4,5% в 2023 году.

Прогноз инфляции

Bloomberg Economics прогнозирует постепенное возвращение инфляции в США к целевому показателю к 2025 году, при этом снижение инфляции в еврозоне и Великобритании будет происходить более быстрыми темпами.

В странах с развитой экономикой, вместе взятых, рост цен к концу 2024 года составит около 2,5%, по сравнению с 3,1% в конце 2023 года и 7,8% в конце 2022 года, и приблизится к 1,8% в конце 2025 года.

На развивающихся рынках картина более разнообразна. Китай борется с дефляцией. В Аргентине инфляция достигла пика, близкого к 300%, что стало следствием падения курса песо. Если отбросить побочные эффекты, то глобальная картина такова, что постпандемический всплеск инфляции идет на убыль при удивительно незначительных издержках в виде безработицы или влияния на ценовые ожидания.

Прогноз ставок центробанков

Устойчивый экономический рост и устойчивая инфляция сдерживают прогнозы относительно смягчения монетарной политики в 2024 году. Эксперты Bloomberg передвинули ожидания первого снижения ставки ФРС на 25 базисных пунктов на сентябрь, а следующего — на декабрь. Это зависит от охлаждения на рынке труда. В зоне евро, где ЕЦБ уже начал смягчать политику, ожидаются еще 2 снижения ставки в этом году. Банк Англии, похоже, готов к этому в августе и снова в 4 квартале текущего года.

В Азии Народный банк Китая, вероятно, усилит стимулирующие меры, как только ФРС начнет действовать. Освободившись от смирительной рубашки, регулирующей кривую доходности, Банк Японии продолжит нормализацию политики, а повышение ставок в июле и октябре поможет остановить свободное падение иены.

Если сложить все это, то ставка глобального центрального банка, взвешенная по ВВП, снизится с 7,1% в конце 2023 года до 6,5% в конце 2024 года и 5% в конце 2025 года.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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