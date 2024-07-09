Падение гривны до нового минимума: НБУ установил официальный курс на среду

Национальный банк Украины установил на среду, 10 июля, официальный курс гривны на уровне 40,7662 грн/$. В сравнении с предыдущим банковским днем НБУ снизил курс гривны на 6 копеек. Это новый исторический минимум, предыдущий был зафиксирован 4 июля, когда курс гривны опустился до 40,7599 грн/$.

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Валютный рынок

НБУ на 10 июля установил официальный курс евро на уровне 44,08 грн (на 9 июля курс был установлен на уровне 44,07 грн). Европейская валюта подорожала на 1 копейку.

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