Главное за четверг: В G7 согласовали передачу Украине $50 млрд, ставка НБУ и падение гривны

Лидеры «Большой семерки» (G7) согласовали передачу Украине $50 млрд. Для этого будут использованы проценты от замороженных активов России. Об этом заявил глава Министерства финансов Германии Кристиан Линднер.

НБУ снизил учетную ставку до 13%

Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку с 13,5% до уровня 13% годовых с 14 июня 2024 года. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный во время брифинга по монетарной политике.

Отзыв мая: Как Сенс разорвал отношения с клиенткой, которая купила ОВГЗ на деньги от депозита, но не подтвердила их чистоту

Редакция «Минфина» определила победителя конкурса на отклик месяца на работу банков в мае. Им стала наша читательница под ником webwolf, которая рассказала о своем опыте попадания под финмониторинг. Ее опыт может быть полезен и другим читателям «Минфина».

Почему общество поддерживает нападения на военных с ТЦК

В условиях усиления мобилизации значительная часть украинцев начала поддерживать действия против обеспечивающих ее полицейских и военных. Почему так происходит и к каким глобальным последствиям может привести, рассуждает инвестиционный банкир Сергей Фурса.

Гривна снова рекордно упала. НБУ снизил курс на 25 копеек

Курс гривны упал до нового исторического минимума по отношению к доллару США. Нацбанк установил официальный курс гривны к доллару на 14 июня на уровне 40,6908 грн/$ по сравнению с 40,4441 грн/$ в четверг. Это новый исторический минимум, предыдущий был зафиксирован 3 июня. Тогда курс гривны падал до 40,5373 грн/$.

Свет есть или нет: Кто выиграет от повышения тарифов на электроэнергию (видео)

В этом видео финансовый эксперт Алексей Козырев говорит о: повышении тарифов на свет, почему повышают тарифы на электроэнергию, куда уйдут деньги от повышения тарифов, выигравших от повышения тарифов на электроэнергию, прогноз курса доллара и евро на период с 13 по 19 июня.

Рост акций украинских компаний в 4 раза опережает S&P 500: стоит ли покупать их сейчас

Индекс WIG-Ukraine, в который входят представленные на Варшавской бирже акции украинских компаний, рос три недели подряд. Информацию об этом подхватили многие отечественные СМИ, но действительно ли это говорит о доверии иностранцев к украинским компаниям и удачном времени для инвестиций в них, разбирался «Минфин».