Минфин - Курсы валют Украины

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13 июня 2024, 20:00 Читати українською

Главное за четверг: В G7 согласовали передачу Украине $50 млрд, ставка НБУ и падение гривны

Лидеры G7 согласовали передачу Украине $50 миллиардов

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Источник: Минфин
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