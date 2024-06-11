Первые деньги от росактивов Украина получит в июле, НБУ увеличил кредитный потенциал банков: главное за вторник

Евросоюз предоставит Украине в июле 1,5 млрд евро доходов от замороженных российских активов, 90% этой суммы уйдут на оружие. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен. На открытии Ukraine Recovery Conference 2024 в Берлине она напомнила, что призыв передать Украине активы Российской Федерации прозвучал на прошлогодней конференции по восстановлению.

Нацбанк увеличил в 1,5 раза кредитный потенциал банков

Национальный банк вместе с принятием Стратегии развития кредитования обновил минимальные требования к нормативам достаточности капитала банков по новой (трехуровневой) структуре.

Германия предоставит Украине более 30 млн евро льготного кредита на энергоинфраструктуру