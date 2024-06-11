Минфин - Курсы валют Украины

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11 июня 2024, 20:00 Читати українською

Первые деньги от росактивов Украина получит в июле, НБУ увеличил кредитный потенциал банков: главное за вторник

Первые деньги от росактивов Украина получит в июле — фон дер Ляен

Евросоюз предоставит Украине в июле 1,5 млрд евро доходов от замороженных российских активов, 90% этой суммы уйдут на оружие. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен. На открытии Ukraine Recovery Conference 2024 в Берлине она напомнила, что призыв передать Украине активы Российской Федерации прозвучал на прошлогодней конференции по восстановлению.

Нацбанк увеличил в 1,5 раза кредитный потенциал банков

Национальный банк вместе с принятием Стратегии развития кредитования обновил минимальные требования к нормативам достаточности капитала банков по новой (трехуровневой) структуре.

Германия предоставит Украине более 30 млн евро льготного кредита на энергоинфраструктуру

Министр финансов Сергей Марченко подписал с Правительством Германии гарантийное соглашение, предусматривающее привлечение кредита на сумму 30,4 млн евро от Правительства Германии через KfW для повышения надежности украинской энергетической инфраструктуры.

Нацкомиссия по ценным бумагам назначила временное руководство «Фридом финанс»

Нацкомиссия по ценным бумагам назначила временным руководителем исполнительного органа подсанкционного брокера «Фридом финанс» Бондарчука Александра Петровича.

До конца месяца Украина получит 1,9 млрд евро по плану Ukraine Facility

Украина получит 1,9 млрд евро по плану Ukraine Facility до конца июня.

Нацбанк потребовал от страховщиков подготовиться к новым лимитам по «автогражданке»

Национальный банк требует от страховщиков своевременно выполнить требования информирования и обслуживания украинцев через посредников, как это предусматривается измененным законом «О страховании».

Источник: Минфин
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