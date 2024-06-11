Первые деньги от росактивов Украина получит в июле — фон дер Ляен

Евросоюз предоставит Украине в июле 1,5 млрд евро доходов от замороженных российских активов, 90% этой суммы уйдут на оружие. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

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На открытии Ukraine Recovery Conference 2024 в Берлине она напомнила, что призыв передать Украине активы Российской Федерации прозвучал на прошлогодней конференции по восстановлению.

«И сейчас мы делаем это возможным — согласно международному законодательству и сохраняя стабильность финансовых рынков. Около 1,5 млрд евро от этих доходов будут уже в июле доступны Украине», — сказала фон дер Ляен.

10% из этих денег будут направлены на реконструкцию и восстановление, остальные — на защиту Украины.

«На этой неделе на саммите Большой семерки мы будем обсуждать то, как Украина еще быстрее может извлечь еще большую пользу от замороженных российских активов», — добавила президент Еврокомиссии.

Лидеры ЕС 21 марта согласились конфисковать большую часть прибыли, полученной от замороженных российских активов, и передать ее Украине. По оценкам Еврокомиссии, это принесет до 3 млрд. евро в год, или 15 млрд. евро к 2027 году.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель предложил использовать 90% доходов от замороженных российских активов на закупку оружия для украинской армии.