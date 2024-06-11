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11 июня 2024, 13:24 Читати українською

Нацбанк увеличил в 1,5 раза кредитный потенциал банков

Национальный банк вместе с принятием Стратегии развития кредитования обновил минимальные требования к нормативам достаточности капитала банков по новой (трехуровневой) структуре, и с 5 августа 2024 года банки должны соблюдать нормативы: достаточности основного капитала 1 уровня (НОК1) — на уровне 5,625%; достаточности капитала 1 уровня (НК1) — 7,5% и достаточности регулятивного капитала (НРК) — 10% и ввел ряд переходных положений. Об этом пишет Интерфакс-Украина.

Национальный банк вместе с принятием Стратегии развития кредитования обновил минимальные требования к нормативам достаточности капитала банков по новой (трехуровневой) структуре, и с 5 августа 2024 г.

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По мнению НБУ, переходные положения сохраняют запас капитала банков, необходимый для покрытия рисков военного положения и обеспечения интересов вкладчиков. В то же время, с учетом переходных положений потенциал банков к наращиванию кредитного портфеля повысится в полтора раза по сравнению с нынешним запасом.

Обновленные нормативы направлены на дальнейшее обеспечение устойчивости банковской системы, защиту интересов вкладчиков и сохранение финансовой стабильности.

Как уточнил Нацбанк, переходные положения предполагают, в частности, применение поэтапного графика достижения минимального значения норматива достаточности регулятивного капитала (НРК). А именно: с 5 августа по 31 декабря 2024 года — в размере не менее 8,5%, с 1 января по 30 июня 2025 года — не менее 9,25%; с 1 июля 2025 года — не менее 10%;

НБУ также предоставил банкам право включать в основной капитал 1 уровня сумму прибыли за первое полугодие и девять месяцев 2024 без предварительного согласования регулятором и проведения обзора промежуточной финансовой отчетности. В то же время, сумма прибыли должна быть уменьшена на величину дивидендов, определенных к уплате из такой прибыли, а срок включения такой прибыли в капитал ограничивается датой проведения годового общего собрания по итогам 2024 года.

Кроме того, в основной капитал 1 уровня могут быть включены средства, полученные банком в качестве оплаты простых акций или направленные на повышение их номинальной стоимости. Такие средства банки вправе включать в капитал в течение 2024 года, что будет способствовать завершению уже принятых банками мер по их докапитализации, считает Нацбанк.

Он также предоставил банкам право включать в расчет дополнительного капитала 1 уровня, капитала 2 уровня инструменты с условиями списания/конверсии, субординированные долги на период проведения НБУ согласовательных процедур согласно представленным банками документам.

НБУ также установил временные особенности оценки кредитного риска по специализированным кредитам на период действия военного положения и один год после его прекращения или отмены.

«Это сделано, ориентируясь на определенные Стратегией меры для оживления запуска и реализации новых проектов с привлечением кредитных средств, в частности в приоритетных отраслях экономики (оборонно-промышленном комплексе, энергетике, перерабатывающей промышленности, сельском хозяйстве) и содействия расширению участия банковского сектора в финансировании восстановления энергетических мощностей», — подчеркнул регулятор.

Он добавил, что благодаря нововведениям адаптированы механизмы оценки кредитных рисков по специализированным кредитам, предоставленным по таким направлениям, как проектное, объектное финансирование (кредитование). В частности, банкам предоставлено право учитывать для расчета коэффициента участия инициатора проекта средства, привлеченные от инвестора проекта на возвратной основе без ограничения их объема в случае надлежащей субординации средств; на основании суждения не ухудшать оценку уровня кредитного риска должника по специализированным кредитам из-за ухудшения отдельных финансовых показателей;

Кроме того, банки смогут классифицировать кредит как специализированный, если нет залога корпоративных прав при наличии гарантий высокого качества, а также наличия у компании специального назначения, реализующего проект, согласно отчетности доходов от других, чем реализация проекта, источников и оценивать специализированный кредит по особым подходом на протяжении всего срока реализации проекта.

Также введены повышенные значения коэффициентов ликвидности обеспечения в форме оборудования, предназначенного для использования в сферах энергетики, распределенной генерации энергии (0,9 — в случае принятия такого оборудования/оборудования в обеспечение на основании права доверительной собственности; 0,75 — в случае принятия такого оборудования в залог). Такие повышенные значения коэффициентов ликвидности банки будут иметь право применять по кредитам, предоставленным после 1 июня 2024 г. для приобретения оборудования/оборудования, предназначенного для использования/эксплуатации в сферах энергетики, распределенной генерации энергии, уточнил НБУ.

Кроме того, он расширил перечень исключений из установленных запретов, что позволит банкам проводить активные операции со связанными лицами — лизинговыми компаниями, входящими в состав одного из банков банковской группы. Введение таких особенностей будет способствовать расширению кредитной поддержки экономики Украины, включая финансирование приоритетных отраслей. По мнению Нацбанка, оно будет обеспечивать толчок к развитию специализированного кредитования (проектного, объектного финансирования), в частности, для быстрого восстановления энергетической инфраструктуры; повышение доступности кредитов, в частности для домохозяйств и МСБ по приобретению оборудования/оборудования для создания распределенной генерации энергии и расширения кредитования субъектов сельского хозяйства.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
paff
paff
11 июня 2024, 14:23
#
Час прошел, а комента bonv нету
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