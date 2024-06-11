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11 июня 2024, 11:47 Читати українською

Нацкомиссия по ценным бумагам назначила временное руководство «Фридом финанс»

Нацкомиссия по ценным бумагам назначила временным руководителем исполнительного органа подсанкционного брокера «Фридом финанс» Бондарчука Александра Петровича. Об этом говорится в соответствующем постановлении НКЦБФР.

Нацкомиссия по ценным бумагам назначила временным руководителем исполнительного органа подсанкционного брокера «Фридом финанс» Бондарчука Александра Петровича.
Фото:biz.censor.net

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Что известно

Соответствующий пост Бондарчук будет занимать до 10 июня 2025 года.

«Уже два года на „Фридом финансе“ заблокировано 12 748 счетов в ценных бумагах. 95% — физические лица. Общая стоимость заблокированных на счетах компании активов составляет 3,5 млрд грн», — написал первый заместитель председателя Налогового Комитета В Р Ярослав Железняк.

Читайте: Власти готовы вернуть деньги клиентам Фридом Финанс: что может помешать этому

По словам Железняка, самое позорное — 2,5 тыс. клиентов «Фридом финанса» инвестировали через этого брокера в «военные облигации».

«А сейчас Государство их просто бросило. И даже некоторые должностные лица до сих пор пытаются сохранить лицензию компании. Ну и деньги владельцев компании, которые должны быть национализированы», — подытожил он.

Напомним

Введение санкций в отношении ООО «Фридом Финанс Украина» приняло СНБО в средине октября 2022 года, а вскоре это решение поддержал Президент.

На момент введения санкций Фридом Финанс был третьим по объему торгов небанковским продавцом ОВГЗ. Всего в нем было открыто 12,8 тыс. инвестиционных счетов, а сумма активов клиентов составила 3,5 млрд грн. Преимущественно это были именно облигации, но также акции украинских компаний, корпоративные облигации и собственный инвестиционный продукт, вроде ETF на основе облигаций.

Кроме того, остались замороженными и средства на счетах клиентов.

С тех пор инвесторы не могут забрать свои средства даже в том случае, если за ОВГЗ выплачивается купонный доход или их срок завершается и происходит погашение бумаг.

Министерство финансов проводит выплаты, деньги поступают на транзитные счета НБУ и дальше должны двигаться к брокеру, а от него — клиентам. Но в нынешних условиях дальше Нацбанка деньги не идут.

Иными словами, государство не отказывается провести выплаты по облигациям и даже перечисляет средства, но клиенты смогут их получить, только когда с ФФУ будут сняты санкции или будет установлен альтернативный механизм выплат.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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