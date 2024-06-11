Министр финансов Сергей Марченко подписал с Правительством Германии гарантийное соглашение, предусматривающее привлечение кредита на сумму 30,4 млн евро от Правительства Германии через KfW для повышения надежности украинской энергетической инфраструктуры.
Германия предоставит Украине более 30 млн евро льготного кредита на энергоинфраструктуру
►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Подробности
Подписание состоялось в присутствии Министра энергетики Украины Германа Галущенко, Генерального директора по соседству и переговорам о расширении ЕС Герт-Яна Коопмана и представителей Правительства Германии.
Кредитное соглашение с KfW заключили глава правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий и представители государственного Немецкого банка развития KfW — член правления Кристиан Лайбах и директор по региону Восточная Европа, Кавказ, Центральная Азия Вероника Гарсиа дель Арко.
Читайте: Украина получит от ЕБРР 300 миллионов евро в поддержку энергетики
Условия соглашения
Согласно условиям соглашения срок кредитования составляет 30 лет, из которых первые 10 лет — льготный период. Процентная ставка за использование кредита составляет 2 % годовых.
Напомним
С начала полномасштабной вооруженной агрессии рф против Украины от Правительства Германии на бюджетную поддержку привлечено 1,55 млрд евро, из которых 1,25 млрд евро — грантовые средства и 0,3 млрд евро — кредиты.
Комментарии - 1