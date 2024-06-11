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11 июня 2024, 8:54 Читати українською

Германия предоставит Украине более 30 млн евро льготного кредита на энергоинфраструктуру

Министр финансов Сергей Марченко подписал с Правительством Германии гарантийное соглашение, предусматривающее привлечение кредита на сумму 30,4 млн евро от Правительства Германии через KfW для повышения надежности украинской энергетической инфраструктуры.

Министр финансов Сергей Марченко подписал с Правительством Германии гарантийное соглашение, предусматривающее привлечение кредита на сумму 30,4 млн евро от Правительства Германии через KfW для повышения надежности украинской энергетической инфраструктуры.►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиПодробностиПодписание состоялось в присутствии Министра энергетики Украины Германа Галущенко, Генерального директора по соседству и переговорам о расширении ЕС Герт-Яна Коопмана и представителей Правительства Германии.
Фото:mof.gov.ua

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Подробности

Подписание состоялось в присутствии Министра энергетики Украины Германа Галущенко, Генерального директора по соседству и переговорам о расширении ЕС Герт-Яна Коопмана и представителей Правительства Германии.

Кредитное соглашение с KfW заключили глава правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий и представители государственного Немецкого банка развития KfW — член правления Кристиан Лайбах и директор по региону Восточная Европа, Кавказ, Центральная Азия Вероника Гарсиа дель Арко.

Читайте: Украина получит от ЕБРР 300 миллионов евро в поддержку энергетики

Условия соглашения

Согласно условиям соглашения срок кредитования составляет 30 лет, из которых первые 10 лет — льготный период. Процентная ставка за использование кредита составляет 2 % годовых.

Напомним

С начала полномасштабной вооруженной агрессии рф против Украины от Правительства Германии на бюджетную поддержку привлечено 1,55 млрд евро, из которых 1,25 млрд евро — грантовые средства и 0,3 млрд евро — кредиты.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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innapcholko
innapcholko
11 июня 2024, 10:26
#
Надеюсь по принципу обещаний не повышать тарифы
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