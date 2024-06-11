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11 июня 2024, 14:36 Читати українською

До конца месяца Украина получит 1,9 млрд евро по плану Ukraine Facility

Украина получит 1,9 млрд евро по плану Ukraine Facility до конца июня. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен на открытии Ukraine Recovery Conference 2024, пишет ЭП.

Украина получит 1,9 млрд евро по плану Ukraine Facility до конца июня.
Фото:depositphotos

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«Сегодня я могу сказать, что мы поставим в Украину дополнительные 1,9 миллиарда евро из Ukraine Facility до конца этого месяца из-за тех реформ и инвестиционных стратегий, которые приняла Украина», — заявила она.

Кроме того, президент Еврокомиссии отметила, что уже было мобилизовано 200 миллионов евро на безотлагательный ремонт энергосистемы.

Читайте: Украина получит 1,5 миллиарда евро в апреле, и еще 1,9 миллиарда евро в мае — Домбровскис

«Дальше мы будем вкладывать деньги в генерацию энергии и тысячи солнечных панелей поступят в Украину. Наша цель — децентрализовать производство энергии, что повышает устойчивость украинской энергосети», — добавила она.

Напомним

Как писал «Минфин», 1 февраля лидеры ЕС достигли договоренности о выделении макрофинансовой помощи Украине в размере 50 миллиардов евро.

Ukraine Facility — это четырехлетняя программа общим объемом 50 млрд евро. Значительная часть этих средств будет направлена в госбюджет и поможет в финансировании бюджетного дефицита.

Еще один компонент программы предполагает создание специального инвестиционного инструмента для покрытия рисков в приоритетных секторах. Он позволит привлечь дополнительные денежные средства на инвестиции.

Читайте: Украина получила второй транш от ЕС на 1,5 миллиарда евро в рамках Ukraine Facility

ЕС должен помочь покрыть потребности Украины на 2024−2027 годы, с помощью 33 миллиардов евро дешевых ссуд и 17 миллиардов грантов из бюджета ЕС, чтобы предоставить Киеву стабильное финансирование во время борьбы с вторжением России.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
ux ui
ux ui
11 июня 2024, 14:50
#
Карлик у Урсулы взял за это? А что там с электроэнергией?
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