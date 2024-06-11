До конца месяца Украина получит 1,9 млрд евро по плану Ukraine Facility

Украина получит 1,9 млрд евро по плану Ukraine Facility до конца июня. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен на открытии Ukraine Recovery Conference 2024, пишет ЭП.

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«Сегодня я могу сказать, что мы поставим в Украину дополнительные 1,9 миллиарда евро из Ukraine Facility до конца этого месяца из-за тех реформ и инвестиционных стратегий, которые приняла Украина», — заявила она.

Кроме того, президент Еврокомиссии отметила, что уже было мобилизовано 200 миллионов евро на безотлагательный ремонт энергосистемы.

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«Дальше мы будем вкладывать деньги в генерацию энергии и тысячи солнечных панелей поступят в Украину. Наша цель — децентрализовать производство энергии, что повышает устойчивость украинской энергосети», — добавила она.

Напомним

Как писал «Минфин», 1 февраля лидеры ЕС достигли договоренности о выделении макрофинансовой помощи Украине в размере 50 миллиардов евро.

Ukraine Facility — это четырехлетняя программа общим объемом 50 млрд евро. Значительная часть этих средств будет направлена в госбюджет и поможет в финансировании бюджетного дефицита.

Еще один компонент программы предполагает создание специального инвестиционного инструмента для покрытия рисков в приоритетных секторах. Он позволит привлечь дополнительные денежные средства на инвестиции.

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ЕС должен помочь покрыть потребности Украины на 2024−2027 годы, с помощью 33 миллиардов евро дешевых ссуд и 17 миллиардов грантов из бюджета ЕС, чтобы предоставить Киеву стабильное финансирование во время борьбы с вторжением России.