Нацбанк потребовал от страховщиков подготовиться к новым лимитам по «автогражданке»

Национальный банк потребовал от страховщиков своевременно выполнить требования по информированию и обслуживанию украинцев через посредников, как это предполагается измененным законом «О страховании». Об этом говорится в специальном письме НБУ № 14−0004/44204, разосланном участникам банковского и страхового рынка.

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Детали документа

В этом документе регулятор указывает четкие сроки:

• До 30 июня 2024 года — выполнить требования, касающиеся страховых посредников (страховых агентов, брокеров), а именно: для обеспечения потребителей еще до заключения договора полной информацией о виде страхования, содержании полиса/договора (размер франшизы, составляющие страхового покрытия и пр.), а также о страховой компании и страховом посреднике. В том числе на web-сайте, в мобильном приложении или по электронной почте напрямую клиенту.

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• С 1 июля 2024 года предлагать страховые продукты и заключать договоры страхования, содержащие все обязательные условия и/или реквизиты, предусмотренные законодательством с учетом особенностей и способов заключения таких договоров. С указанием местоположения страховщика — в том числе адреса отдельного подразделения, в котором заключается договор. А также кода Единого госреестра предприятий и организаций, международного номера банковского счета (IBAN) страховщика или посредника.

Кроме того, Нацбанк напомнил, что страховому сообществу о принятии 21 мая 2024 года нового законопроекта по «автогражданке» (ОСАГО) — № 8300: «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств».

Этим документом поэтапно в разы увеличиваются суммы покрытия ущерба пострадавшим:

• до 1 млн грн на одного потерпевшего (сейчас — 160 тыс. грн) и до 20 млн грн (320 тыс. грн) на один страховой случай — по здоровью и жизни;

• до 2 млн грн на один страховой случай (800 тыс. грн) — по имуществу.

На официальном сайте Верховной Рады указывается, что 31 мая законопроект был направлен на подпись Президенту, но еще нет информации о его фактическом подписании.

Тем не менее в письме НБУ отмечается, что закон вступит в силу на следующий день поле опубликования, а фактически будет введен в действие с 1 января 2025 года.

Регулятор настаивает на том, чтобы страховой рынок уже начал готовиться к этим новациям, видимо, не сомневаясь в подписании документа главой государства.

Обычно, после повышения лимитов ответственности страховщики поднимают стоимость полисов «автогражданки», ссылаясь на увеличение своих расходов, которые на этот раз возрастут особенно сильно.