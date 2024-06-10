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10 июня 2024, 20:00 Читати українською

Украинцы скупили рекордный объем наличных, в НБУ рассказали, какие факторы влияют на курс гривны: главное за понедельник

За май украинцы скупили рекордные $2,2 миллиарда наличными

В мае население существенно увеличило объемы покупки наличной валюты — до $2,24, это рекордный показатель минимум за год. В то же время объемы ее продаж почти не изменились — $1,27 млрд. В то же время физические лица приобрели безналичную валюту на $0,39 млрд, а продали — на $0,32 млрд.

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Потребительская инфляция в июне ускорится до 4% в годовом исчислении с 3,2%. НБУ прогнозировал, что рост будет составлять 5,4%.

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Незначительное ослабление гривны в мае связано с активизацией бюджетных расходов.

Курс основных валют на 10−14 июня: обменники попытаются продавать доллар по 41 грн

На прошлой неделе потенциал курсового роста временно выдохся. Нацбанк активно заливал рынок валютой: за май регулятор продал «чистыми» $3,08 млрд. К тому же, основная часть дополнительного спроса на валюту, возникшая после майских послаблений НБУ, была ситуативно закрыта. Надолго ли с нами это затишье?

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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bonv
bonv
10 июня 2024, 21:07
#
Населення зе-владі не вірить, а не гривні…
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