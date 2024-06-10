Украинцы скупили рекордный объем наличных, в НБУ рассказали, какие факторы влияют на курс гривны: главное за понедельник

В мае население существенно увеличило объемы покупки наличной валюты — до $2,24, это рекордный показатель минимум за год. В то же время объемы ее продаж почти не изменились — $1,27 млрд. В то же время физические лица приобрели безналичную валюту на $0,39 млрд, а продали — на $0,32 млрд.

Инфляция в Украине ускорится до 4% в июне — прогноз Forbes

Потребительская инфляция в июне ускорится до 4% в годовом исчислении с 3,2%. НБУ прогнозировал, что рост будет составлять 5,4%.

В НБУ рассказали, какие факторы влияют на курс гривны

Незначительное ослабление гривны в мае связано с активизацией бюджетных расходов.

Курс основных валют на 10−14 июня: обменники попытаются продавать доллар по 41 грн