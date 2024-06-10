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10 июня 2024, 17:45 Читати українською

Инфляция в Украине ускорится до 4% в июне — прогноз Forbes

Инфляция в июне ускорится до 4% с 3,2% в годовом измерении. Хотя НБУ прогнозировал рост на уровне 5,4%. Про этом пишет Forbes.

Инфляция в июне ускорится до 4% с 3,2% в годовом измерении.

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В апреле й мае рост составил 3,2%, что было минимальным уровнем роста в начале 2020 года.

Если прогноз сбудется, то это станет первым ускорением инфляции с декабря 2022 года.

Госстат на данный момент фиксирует снижение цен на продукты в на 0,5%. Ежегодно рост цен на горучее резко увеличился с 18,1% в среднем до 22,5%, что и стало ключевой причиной ускорения инфляции.

Повышение тарифа на электроэнергию на 64% составляет 1,1 от общего числа пунктов.

Источник: Минфин
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