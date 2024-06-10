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10 июня 2024, 12:38 Читати українською

В НБУ рассказали, какие факторы влияют на курс гривны

Незначительное ослабление гривны в мае связано с активизацией бюджетных расходов. Об этом рассказал член совета НБУ Василий Фурман в комментарии 24 канала.

Незначительное ослабление гривны в мае связано с активизацией бюджетных расходов.

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В то же время Фурман подчеркнул, что в целом ситуация находится под контролем Национального банка.

На курс гривны также влияют следующие факторы:

  • уменьшение поступлений валюты от экспортеров агропромышленного комплекса на фоне истощения урожаев в прошлом году;
  • либерализация на денежном рынке;
  • сезонность — в отдельные периоды гривна усиливается, в другие — ослабляется.

Фурман сказал, что очень важно доверять гривне. Например, когда покупают военные облигации и таким образом финансируют нашу победу, потому что эти средства идут на финансирование военно-промышленного комплекса. В то время как внешняя финансовая помощь тратится больше на гуманитарные цели и восстановление.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+30
innapcholko
innapcholko
10 июня 2024, 15:35
#
Почему нет слова про то что гривна по сути фантик?
+
+20
innapcholko
innapcholko
10 июня 2024, 16:43
#
Бусификация! Вот что влияет! Моего мужа просто так подержали в ТЦК рабочий день — ну шо ничего… но как и почему это делали — есть ли отвественность7 Сейчас вообще хотят законотворцы скрыть информацию о тех кто судиться с ТЦКунами!
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