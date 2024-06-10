В НБУ рассказали, какие факторы влияют на курс гривны

Незначительное ослабление гривны в мае связано с активизацией бюджетных расходов. Об этом рассказал член совета НБУ Василий Фурман в комментарии 24 канала.

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В то же время Фурман подчеркнул, что в целом ситуация находится под контролем Национального банка.

На курс гривны также влияют следующие факторы:

уменьшение поступлений валюты от экспортеров агропромышленного комплекса на фоне истощения урожаев в прошлом году;

либерализация на денежном рынке;

сезонность — в отдельные периоды гривна усиливается, в другие — ослабляется.

Фурман сказал, что очень важно доверять гривне. Например, когда покупают военные облигации и таким образом финансируют нашу победу, потому что эти средства идут на финансирование военно-промышленного комплекса. В то время как внешняя финансовая помощь тратится больше на гуманитарные цели и восстановление.