Незначительное ослабление гривны в мае связано с активизацией бюджетных расходов. Об этом рассказал член совета НБУ Василий Фурман в комментарии 24 канала.
В НБУ рассказали, какие факторы влияют на курс гривны
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В то же время Фурман подчеркнул, что в целом ситуация находится под контролем Национального банка.
На курс гривны также влияют следующие факторы:
- уменьшение поступлений валюты от экспортеров агропромышленного комплекса на фоне истощения урожаев в прошлом году;
- либерализация на денежном рынке;
- сезонность — в отдельные периоды гривна усиливается, в другие — ослабляется.
Фурман сказал, что очень важно доверять гривне. Например, когда покупают военные облигации и таким образом финансируют нашу победу, потому что эти средства идут на финансирование военно-промышленного комплекса. В то время как внешняя финансовая помощь тратится больше на гуманитарные цели и восстановление.
Источник: Минфин
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