Минфин - Курсы валют Украины

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16 мая 2024, 20:00 Читати українською

Главное за четверг: Международные переводы, отключение света и решение проблем с банком дистанционно

Закрыть счет, изменить финансовый номер: как решить проблемы с банком дистанционно

В апреле читатели «Минфина» оставили в общей сложности 521 отзыв на работу банков, из которых 295 было зачислено и направлено на рассмотрение финучреждений. С какими новыми проблемами столкнулись наши читатели, и что советуют юристы и банкиры, чтобы избежать их в будущем, расскажем в свежем обзоре Народного рейтинга банков.

Дания выделила Украине новый пакет военной помощи более чем на 750 миллионов евро

Сегодня, 16 мая, Дания выделила Украине новый пакет военной помощи на 5,6 млрд датских крон (свыше 750 млн евро).

В Киеве и в четырех областях вводят графики отключений электроэнергии

Сегодня, 16 мая, с 16:00 по указанию «Укрэнерго» снова применяются графики стабилизационных отключений в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Донецкой и Одесской областях.

Замедление роста ВВП и понижение инфляции. Еврокомиссия дала прогноз по экономике Украины на 2024 год

Рост экономики Украины в этом году замедлится до 2,9% с последующим ускорением до 5,9% в 2025 году.

Международные переводы: как выгоднее отправить деньги за границу или получить их в Украине

В условиях полномасштабной войны Нацбанк существенно ограничил возможности для перевода средств за границу, чтобы не допустить отток валюты. А вот потребность в зарубежных переводах, напротив, растет из-за большого количества украинцев, которым пришлось уехать из Украины. «Минфин» решил разобраться, как безопасно и дешево можно сейчас перевести деньги.

Война — это время реформ: Оборонная промышленность Украины и как чиновники мешают нашей победе (видео)

В этом видео финансовый аналитик Михаил Федоров рассказывает о «военных рельсах» и что мешает оборонной промышленности Украины.

По какому принципу правительство выбирает компании для бронирования работников

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Источник: Минфин
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