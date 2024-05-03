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3 мая 2024, 14:46 Читати українською

G7 уже не рассматривает полную конфискацию российских активов, ищет альтернативу — FT

Должностные лица стран Большой семерки (G7) в приватном общении признают, что полной конфискации замороженных российских активов больше нет в повестке дня обсуждений, пишет Financial Times. Вместо этого они ищут менее радикальные, но более реальные способы использования этих денег.

Должностные лица стран Большой семерки (G7) в приватном общении признают, что полной конфискации замороженных российских активов больше нет в повестке дня обсуждений, пишет Financial Times.

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Евросоюз сейчас идет по наиболее консервативному сценарию, предусматривающему текущее отчисление доходов от российских активов в пользу Украины. Речь идет о сумме не более 3 млрд евро в год, в зависимости от процентных ставок.

В феврале 2024 года Бельгия предложила использовать 190 млрд евро, находящихся на счетах в депозитарии Euroclear в качестве обеспечения под привлечение долгового финансирования для Украины. Но такой вариант связан с такими же рисками, что и полная конфискация, так что европейские страны выступили против.

В апреле США предложили схожую идею — привлечь финансирование для Украины через заем или облигации под залог будущих доходов от замороженных активов (а не самих активов, как в бельгийском плане). В Вашингтоне считают, что это позволит привлечь до $50 млрд для Украины. Политики, юристы и сам депозитарий Euroclear соглашаются, что использование доходов, а не самих активов, является юридически допустимым и менее рискованным, чем конфискация.

Проблема этого плана для Европы состоит в том, что делать, если война закончится в ближайшее время. Деньги, полученные в залог ожидаемых десятилетних доходов, должны быть подкреплены государственными гарантиями. А это сложно и дорого.

«Если когда-нибудь состоятся мирные переговоры и Украина решит принять в них участие, может возникнуть ситуация, когда Россия потребует обратно свои замороженные активы, а в обмен согласится пойти Украине на территориальные уступки. Этого нельзя будет сделать, если вы уже заложили активы», — объяснил FT европейскую позицию один из чиновников из Германии.

Официальные лица еврозоны также опасаются любых шагов, которые могут негативно повлиять на статус евро как мировой резервной валюты.

Источник: Минфин
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