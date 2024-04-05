Минфин - Курсы валют Украины

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5 апреля 2024, 20:00 Читати українською

Главное за неделю: международные резервы рекордно выросли, золото обновило исторический максимум

Международные резервы в марте рекордно выросли на 18%

По состоянию на 1 апреля 2024 г. международные резервы Украины, по предварительным данным, составляли $43 762,7. В марте они выросли на 18%. «Такая динамика обусловлена значительными (свыше $9 млрд) объемами поступлений от международных партнеров, превысивших чистую продажу валюты Национальным банком и долговые выплаты страны в иностранной валюте», — говорится в сообщении регулятора.

Золото снова обновило исторический рекорд: можно ли еще заработать на волне роста

3 апреля стоимость золота впервые превысила 2300 долларов за унцию, продолжив свое недельное ралли. С начала 2024 года металл подорожал уже почти на 11%… Как долго будет продолжаться эта волна роста, нет ли признаков перегрева на рынке и стоит ли еще вкладываться в благородный металл, разберем подробнее.

Дефицит госбюджета в марте превысил 100 млрд грн — Госказначейство

Дефицит государственного бюджета Украины по итогам первого квартала оценивается в 197 млрд грн, в том числе в марте он составил 103 млрд грн, свидетельствуют данные Госказначейства, пишет Forbes.ua.

Гороховский анонсировал запуск monobank 2.0 Что обновили в приложении

4 апреля запускаем обновленную версию приложения — monobank 2.0. Об этом в телеграмм-канале написал один из соучредителей банка Олег Гороховский.

Кто из банков получил наибольшие убытки и кто заработал больше всего

Количество убыточных банков сократилось втрое: если по итогам 2022 года их было 21, то уже в 2023-м — всего 7. Сумма убытка уменьшилась сразу в 85 раз — с 20,8 млрд грн до 245,4 млн грн.

Банки сократили кредитование бизнеса и увеличили финансирование населения

В 2023 году кредитование экономики не являлось сильной стороной банковской системы, 35 банков сократили кредитование бизнеса. При этом финучреждения увеличили кредитование населения. Об этом свидетельствуют новые данные НБУ, которые проанализировал «Минфин».

Источник: Минфин
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