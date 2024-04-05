Главное за неделю: международные резервы рекордно выросли, золото обновило исторический максимум

По состоянию на 1 апреля 2024 г. международные резервы Украины, по предварительным данным, составляли $43 762,7. В марте они выросли на 18%. «Такая динамика обусловлена значительными (свыше $9 млрд) объемами поступлений от международных партнеров, превысивших чистую продажу валюты Национальным банком и долговые выплаты страны в иностранной валюте», — говорится в сообщении регулятора.

Золото снова обновило исторический рекорд: можно ли еще заработать на волне роста

3 апреля стоимость золота впервые превысила 2300 долларов за унцию, продолжив свое недельное ралли. С начала 2024 года металл подорожал уже почти на 11%… Как долго будет продолжаться эта волна роста, нет ли признаков перегрева на рынке и стоит ли еще вкладываться в благородный металл, разберем подробнее.

Дефицит госбюджета в марте превысил 100 млрд грн — Госказначейство