Гороховский анонсировал запуск monobank 2.0. Что обновили в приложении

4 апреля запускаем обновленную версию приложения — monobank 2.0. Об этом в телеграм-канале написал один из соучредителей банка Олег Гороховский .

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Что обновили в приложении

«На старте у нас была только одна карта, поэтому дизайн задумывался именно под нее. А сейчас у нас уже и разные карты, и ФОПы, и еще много всего в планах. Потому что хотим делать новые продукты. И, потому что не привыкли стоять на месте», — написал Гороховский.

По словам Гороховского, теперь можно открыть общую выписку всех карт, просто свайпнуть вправо. И не надо куда-то нажимать, чтобы переходить от карты к карте, потому что все делается свайпами.

Мы решили, что будет правильнее дать пользователям выбор, когда именно обновлять дизайн, поэтому в разделе Еще появилась соответствующая кнопка.

Более того, мы же понимаем, что любые изменения провоцируют вал критики. Поэтому потом можно перейти к старому дизайну по подобной же кнопке в «Еще». Но все новые вещи будем дальше делать только в новом дизайне. Обновляйтесь и знакомьтесь!", — написал Гороховский.