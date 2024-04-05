По состоянию на 1 апреля 2024 г. международные резервы Украины, по предварительным данным, составляли $43 762,7. В марте они выросли на 18%. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.
Международные резервы в марте выросли на 18%
► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
«Такая динамика обусловлена значительными (свыше $9 млрд) объемами поступлений от международных партнеров, превысивших чистую продажу валюты Национальным банком и долговые выплаты страны в иностранной валюте», — говорится в сообщении регулятора.
Отмечается, что в течение марта 2024 года динамику международных резервов определял ряд факторов.
Поступления в пользу правительства и выплаты за обслуживание и погашение госдолга
На валютные счета правительства в Национальном банке поступило $9 316,1 млн. Из этой суммы:
- $4 901,0 млн — от ЕС первый транш в рамках переходного финансирования по инструменту Ukraine Facility;
- $1 626,1 млн — от Всемирного банка под гарантии Японии и Великобритании;
- $1 471,5 млн — от Канады;
- $880,7 млн — от МВФ;
- $286,2 млн — от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ);
- $118,2 млн — грантовые средства от Японии, поступившие через Всемирный банк;
- $32,4 млн — грантовые средства от Сербии.
За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте выплачено $363,5 млн, из которых:
- $275,4 млн — обслуживание и погашение валютных ОВГЗ;
- $52,7 млн — обслуживание и погашение долга перед Всемирным банком;
- $35,4 млн — уплата долга перед другими международными кредиторами.
- Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду $728,5 млн.
Операции НБУ на валютном рынке Украины
Национальный банк в соответствии с балансовыми данными продал на валютном рынке $1 813,6 млн и выкупил в резервы $25,9 млн. Таким образом, чистая продажа валюты НБУ в марте составила $1 787,7 млн.
Переоценка финансовых инструментов
В марте, благодаря переоценке, стоимость финансовых инструментов увеличилась на $266,3 млн.
В НБУ отметили, что текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование в 5,8 месяца будущего импорта.
Комментарии - 1