Международные резервы в марте выросли на 18%

По состоянию на 1 апреля 2024 г. международные резервы Украины, по предварительным данным, составляли $43 762,7. В марте они выросли на 18%. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

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«Такая динамика обусловлена значительными (свыше $9 млрд) объемами поступлений от международных партнеров, превысивших чистую продажу валюты Национальным банком и долговые выплаты страны в иностранной валюте», — говорится в сообщении регулятора.

Отмечается, что в течение марта 2024 года динамику международных резервов определял ряд факторов.

Поступления в пользу правительства и выплаты за обслуживание и погашение госдолга

На валютные счета правительства в Национальном банке поступило $9 316,1 млн. Из этой суммы:

$4 901,0 млн — от ЕС первый транш в рамках переходного финансирования по инструменту Ukraine Facility;

$1 626,1 млн — от Всемирного банка под гарантии Японии и Великобритании;

$1 471,5 млн — от Канады;

$880,7 млн — от МВФ;

$286,2 млн — от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ);

$118,2 млн — грантовые средства от Японии, поступившие через Всемирный банк;

$32,4 млн — грантовые средства от Сербии.

За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте выплачено $363,5 млн, из которых:

$275,4 млн — обслуживание и погашение валютных ОВГЗ;

$52,7 млн — обслуживание и погашение долга перед Всемирным банком;

$35,4 млн — уплата долга перед другими международными кредиторами.

Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду $728,5 млн.

Операции НБУ на валютном рынке Украины

Национальный банк в соответствии с балансовыми данными продал на валютном рынке $1 813,6 млн и выкупил в резервы $25,9 млн. Таким образом, чистая продажа валюты НБУ в марте составила $1 787,7 млн.

Переоценка финансовых инструментов

В марте, благодаря переоценке, стоимость финансовых инструментов увеличилась на $266,3 млн.

В НБУ отметили, что текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование в 5,8 месяца будущего импорта.