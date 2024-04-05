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5 апреля 2024, 12:27 Читати українською

Международные резервы в марте выросли на 18%

По состоянию на 1 апреля 2024 г. международные резервы Украины, по предварительным данным, составляли $43 762,7. В марте они выросли на 18%. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

По состоянию на 1 апреля 2024 г.
Фото: pixabay.com

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«Такая динамика обусловлена значительными (свыше $9 млрд) объемами поступлений от международных партнеров, превысивших чистую продажу валюты Национальным банком и долговые выплаты страны в иностранной валюте», — говорится в сообщении регулятора.

Отмечается, что в течение марта 2024 года динамику международных резервов определял ряд факторов.

Поступления в пользу правительства и выплаты за обслуживание и погашение госдолга

На валютные счета правительства в Национальном банке поступило $9 316,1 млн. Из этой суммы:

  • $4 901,0 млн — от ЕС первый транш в рамках переходного финансирования по инструменту Ukraine Facility;
  • $1 626,1 млн — от Всемирного банка под гарантии Японии и Великобритании;
  • $1 471,5 млн — от Канады;
  • $880,7 млн — от МВФ;
  • $286,2 млн — от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ);
  • $118,2 млн — грантовые средства от Японии, поступившие через Всемирный банк;
  • $32,4 млн — грантовые средства от Сербии.

За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте выплачено $363,5 млн, из которых:

  • $275,4 млн — обслуживание и погашение валютных ОВГЗ;
  • $52,7 млн — обслуживание и погашение долга перед Всемирным банком;
  • $35,4 млн — уплата долга перед другими международными кредиторами.
  • Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду $728,5 млн.

Операции НБУ на валютном рынке Украины

Национальный банк в соответствии с балансовыми данными продал на валютном рынке $1 813,6 млн и выкупил в резервы $25,9 млн. Таким образом, чистая продажа валюты НБУ в марте составила $1 787,7 млн.

Переоценка финансовых инструментов

В марте, благодаря переоценке, стоимость финансовых инструментов увеличилась на $266,3 млн.

В НБУ отметили, что текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование в 5,8 месяца будущего импорта.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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bonv
bonv
5 апреля 2024, 12:38
#
А борги на скільки зросли?
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