В 2023 году кредитование экономики не являлось сильной стороной банковской системы, 35 банков сократили кредитование бизнеса. При этом финучреждения увеличили кредитование населения. Об этом свидетельствуют новые данные НБУ, которые проанализировал «Минфин».
Банки сократили кредитование бизнеса и увеличили финансирование населения
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Общая сумма кредитов и задолженность клиентов (бизнес+население) выросла всего на 0,2% — до 688,4 млрд грн, наибольшая доля портфеля пришлась на предприятия:
- 528,7 млрд грн (76,8%) — юрлица;
- 159,6 млрд грн (23,2%) — физлица.
Кредитование бизнеса
При этом годовой объем кредитования украинских компаний сократился на 4,3% (было 552,6 млрд грн). Тройку крупнейших кредиторов составляют госбанки, но из динамики видно сокращение их портфелей, как и у других лидеров.
В абсолютных значениях самое сильное сокращение кредитования юридических лиц показали:
- Райффайзен Банк — на 9 млрд грн (на 16%) — до 48,3 млрд грн;
- Укрэксимбанк — на 6,8 млрд грн (на 8%) — до 75,5 млрд грн;
- Креди Агриколь Банк — на 6,5 млрд грн (на 27%) — до 17,9 млрд грн;
- Сенс Банк — на 4,6 млрд грн (на 15%) — до 24,9 млрд грн;
- Ситибанк — на 4,1 млрд грн (на 60%) — до 2,8 млрд грн.
В процентном соотношении максимальный спад кредитования бизнеса зафиксирован в СЕБ Корпоративный Банк (на 95% — до 18 млн грн), Первый инвестиционный банк (на 87% — до 15,9 млн грн) и банк «Траст-Капитал» (на 76% — до 7,2 млн. грн.). Компании погашали ранее выданные ссуды, а новые им практически не выдавали.
Всего уменьшение кредитов юрлиц было зафиксировано у 35 банков из 63, у трех размер портфеля не изменился: Альпари (12,1 млн грн), БТА Банк (0) и Украинский банк реконструкции и развития (0). 25 банков показали в разной степени наращивание финансирования бизнеса.
Наиболее сильно объемы кредитования предприятий выросли у такой 5-ки:
- ПУМБ — на 8,4 млрд грн (на 25%) — до 42,2 млрд грн;
- Приватбанк — на 7,3 млрд грн (на 26%) — до 35,5 млрд грн;
- Ощадбанк — на 2,4 млрд грн (на 3%) — до 74,1 млрд грн;
- Банк Львов — на 2,3 млрд грн (на 54%) — до 6,6 млрд грн;
- Кредобанк — на 2,2 млрд грн (на 29%) — до 9,7 млрд грн.
Если говорить о процентных приростах, то здесь отличились структуры, ранее не имевшие заметных позиций в корпоративном бизнесе. В частности, Идея Банк нарастил кредитование юрлиц сразу на 174% (до 156,3 млн грн), Банк Авангард — на 85% (до 61,8 млн грн), Окси Банк — на 57% (до 61,8 млн грн).
Кредитование населения
Куда больших успехов банки добились в кредитовании населения. Здесь общее увеличение объема финансирования составило 18,9% (до 159,6 млрд грн), и ТОП-10 выглядит более оптимистичным.
Наибольшие приросты по кредитованию граждан показали лидеры розницы:
- Приватбанк — на 16,9 млрд грн (на 39%) — до 60,1 млрд грн;
- Универсал Банк (monobank) — на 10,3 млрд грн (59%) — до 27,9 млрд грн;
- Ощадбанк — на 3,5 млрд грн (на 30%) — до 15 млрд грн;
- А-Банк — на 3 млрд грн (на 64%) — до 7,9 млрд грн;
- Укргазбанк — на 1,4 млрд грн (на 35%) — до 5,3 млрд грн.
Причем, на первую тройку приходится 65% всех кредитов, выданных простым украинцам.
Если изучить процентные приросты, можно заметить прорывы небольших структур, почти незаметных на этом рынке. К примеру, Скай Банк нарастил кредитование физлиц сразу на 995% (до 160 млн грн), Агропросперис Банк — на 246% (до 438 тыс. грн), а Банк Альянс — на 169% (до 147,1 млн грн).
Всего 18 банков из 63 смогли увеличить объемы кредитования населения, 5 банков так и не запустили эту услугу: Дойче банк ДБУ, ИНГ Банк Украина, Кредит Европа Банк, СЕБ Корпоративный Банк и Украинский банк реконструкции и развития.
В то же время у 40 банков зафиксировано сокращение розничных портфелей, сильнее всего в следующих:
- Сенс Банк — на 4,2 млрд грн (на 32%) — до 8,9 млрд грн;
- Кредобанк — на 2,2 млрд грн (на 44%) — до 2,8 млрд грн;
- ОТП Банк — на 1,3 млрд грн (на 31%) — до 3 млрд грн;
- Укрсиббанк — на 587,6 млн грн (на 33%) — до 1,2 млрд грн;
- Правэкс Банк — на 297,4 млн грн (на 23%) — до 972,5 млн грн.
Изучив же процентную динамику, можно понять, кто поставил этот вид кредитования на паузу: банк «Фамильный» уменьшил кредитование физлиц сразу на 100% (до нуля), Кредитвест Банк — на 99% (до 51 тыс. грн), а банк «Траст» -Капитал" — на 87% (до 117 млн грн).
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