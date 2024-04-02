Банки сократили кредитование бизнеса и увеличили финансирование населения

В 2023 году кредитование экономики не являлось сильной стороной банковской системы, 35 банков сократили кредитование бизнеса. При этом финучреждения увеличили кредитование населения. Об этом свидетельствуют новые данные НБУ , которые проанализировал «Минфин».

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Общая сумма кредитов и задолженность клиентов (бизнес+население) выросла всего на 0,2% — до 688,4 млрд грн, наибольшая доля портфеля пришлась на предприятия:

528,7 млрд грн (76,8%) — юрлица;

159,6 млрд грн (23,2%) — физлица.

Кредитование бизнеса

При этом годовой объем кредитования украинских компаний сократился на 4,3% (было 552,6 млрд грн). Тройку крупнейших кредиторов составляют госбанки, но из динамики видно сокращение их портфелей, как и у других лидеров.

В абсолютных значениях самое сильное сокращение кредитования юридических лиц показали:

Райффайзен Банк — на 9 млрд грн (на 16%) — до 48,3 млрд грн;

Укрэксимбанк — на 6,8 млрд грн (на 8%) — до 75,5 млрд грн;

Креди Агриколь Банк — на 6,5 млрд грн (на 27%) — до 17,9 млрд грн;

Сенс Банк — на 4,6 млрд грн (на 15%) — до 24,9 млрд грн;

Ситибанк — на 4,1 млрд грн (на 60%) — до 2,8 млрд грн.

В процентном соотношении максимальный спад кредитования бизнеса зафиксирован в СЕБ Корпоративный Банк (на 95% — до 18 млн грн), Первый инвестиционный банк (на 87% — до 15,9 млн грн) и банк «Траст-Капитал» (на 76% — до 7,2 млн. грн.). Компании погашали ранее выданные ссуды, а новые им практически не выдавали.

Всего уменьшение кредитов юрлиц было зафиксировано у 35 банков из 63, у трех размер портфеля не изменился: Альпари (12,1 млн грн), БТА Банк (0) и Украинский банк реконструкции и развития (0). 25 банков показали в разной степени наращивание финансирования бизнеса.

Наиболее сильно объемы кредитования предприятий выросли у такой 5-ки:

ПУМБ — на 8,4 млрд грн (на 25%) — до 42,2 млрд грн;

Приватбанк — на 7,3 млрд грн (на 26%) — до 35,5 млрд грн;

Ощадбанк — на 2,4 млрд грн (на 3%) — до 74,1 млрд грн;

Банк Львов — на 2,3 млрд грн (на 54%) — до 6,6 млрд грн;

Кредобанк — на 2,2 млрд грн (на 29%) — до 9,7 млрд грн.

Если говорить о процентных приростах, то здесь отличились структуры, ранее не имевшие заметных позиций в корпоративном бизнесе. В частности, Идея Банк нарастил кредитование юрлиц сразу на 174% (до 156,3 млн грн), Банк Авангард — на 85% (до 61,8 млн грн), Окси Банк — на 57% (до 61,8 млн грн).

Кредитование населения

Куда больших успехов банки добились в кредитовании населения. Здесь общее увеличение объема финансирования составило 18,9% (до 159,6 млрд грн), и ТОП-10 выглядит более оптимистичным.

Наибольшие приросты по кредитованию граждан показали лидеры розницы:

Приватбанк — на 16,9 млрд грн (на 39%) — до 60,1 млрд грн;

Универсал Банк (monobank) — на 10,3 млрд грн (59%) — до 27,9 млрд грн;

Ощадбанк — на 3,5 млрд грн (на 30%) — до 15 млрд грн;

А-Банк — на 3 млрд грн (на 64%) — до 7,9 млрд грн;

Укргазбанк — на 1,4 млрд грн (на 35%) — до 5,3 млрд грн.

Причем, на первую тройку приходится 65% всех кредитов, выданных простым украинцам.

Если изучить процентные приросты, можно заметить прорывы небольших структур, почти незаметных на этом рынке. К примеру, Скай Банк нарастил кредитование физлиц сразу на 995% (до 160 млн грн), Агропросперис Банк — на 246% (до 438 тыс. грн), а Банк Альянс — на 169% (до 147,1 млн грн).

Всего 18 банков из 63 смогли увеличить объемы кредитования населения, 5 банков так и не запустили эту услугу: Дойче банк ДБУ, ИНГ Банк Украина, Кредит Европа Банк, СЕБ Корпоративный Банк и Украинский банк реконструкции и развития.

В то же время у 40 банков зафиксировано сокращение розничных портфелей, сильнее всего в следующих:

Сенс Банк — на 4,2 млрд грн (на 32%) — до 8,9 млрд грн;

Кредобанк — на 2,2 млрд грн (на 44%) — до 2,8 млрд грн;

ОТП Банк — на 1,3 млрд грн (на 31%) — до 3 млрд грн;

Укрсиббанк — на 587,6 млн грн (на 33%) — до 1,2 млрд грн;

Правэкс Банк — на 297,4 млн грн (на 23%) — до 972,5 млн грн.

Изучив же процентную динамику, можно понять, кто поставил этот вид кредитования на паузу: банк «Фамильный» уменьшил кредитование физлиц сразу на 100% (до нуля), Кредитвест Банк — на 99% (до 51 тыс. грн), а банк «Траст» -Капитал" — на 87% (до 117 млн грн).