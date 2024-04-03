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3 апреля 2024, 14:25 Читати українською

Дефицит госбюджета в марте превысил 100 млрд грн — Госказначейство

Дефицит государственного бюджета Украины по итогам первого квартала оценивается в 197 млрд грн, в том числе в марте он достиг 103 млрд грн, свидетельствуют данные Госказначейства.

Дефицит государственного бюджета Украины по итогам первого квартала оценивается в 197 млрд грн, в том числе в марте он достиг 103 млрд грн, свидетельствуют данные Госказначейства.►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиДоходы и расходы бюджетаДоходы госбюджета в первом квартале достигли 641,1 млрд грн, что на 22% больше аналогичного периода прошлого года.
Фото: news.dtkt.ua

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Доходы и расходы бюджета

Доходы госбюджета в первом квартале достигли 641,1 млрд грн, что на 22% больше аналогичного периода прошлого года. В частности, в марте — 242,8 млрд грн, что на 0,5% больше показателя марта 2023 года.

Расходы госбюджета в первом квартале составили 839,1 млрд., что на 12% больше, чем в первом квартале 2023 года. В частности, в марте — 345,7 млрд. грн., что на 15% превысило показатель прошлогоднего марта.

Читайте: В январе дефицит госбюджета снизился почти в 20 раз

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Март — важный месяц в контексте уплаты бизнесом налога на прибыль по итогам предыдущего года. В госбюджет в первом квартале поступило 96,7 млрд грн соответствующих платежей, из которых 49,7 млрд грн уплатили банки. Для сравнения: за аналогичный квартал 2023 г. поступления налога на прибыль составляли только 35 млрд грн. Поступления налога на прибыль в марте 2024 составили 60 млрд грн против 26 млрд грн в марте 2023-го.

Фактические государственные заимствования в общий фонд госбюджета за январь-март 2024 составили 473,6 млрд грн, или 97% от запланированных на этот период, сообщил Минфин.

В частности, от размещения ОВГЗ на финансирование госбюджета направлено 116,3 млрд. грн., в том числе в иностранной валюте 50 млрд. грн. ($749,5 млн. и €509,8 млн.). При этом путем выпуска военных ОВГЗ привлечено 96,4 млрд грн. Из внешних источников поступило 357,3 млрд. грн. (или около $9,2 млрд.).

Платежи по погашению госдолга за первый квартал составили 115,3 млрд грн (92,2% плана), платежи по обслуживанию — 43,9 млрд грн (88,5% плана).

Привлеченные средства от размещений ОВГЗ за январь-март позволили полностью покрыть потребность в средствах, необходимых для осуществления платежей по погашению ОВГЗ, отметил Минфин.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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