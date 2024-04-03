Дефицит госбюджета в марте превысил 100 млрд грн — Госказначейство

Дефицит государственного бюджета Украины по итогам первого квартала оценивается в 197 млрд грн, в том числе в марте он достиг 103 млрд грн, свидетельствуют данные Госказначейства.

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Доходы и расходы бюджета

Доходы госбюджета в первом квартале достигли 641,1 млрд грн, что на 22% больше аналогичного периода прошлого года. В частности, в марте — 242,8 млрд грн, что на 0,5% больше показателя марта 2023 года.

Расходы госбюджета в первом квартале составили 839,1 млрд., что на 12% больше, чем в первом квартале 2023 года. В частности, в марте — 345,7 млрд. грн., что на 15% превысило показатель прошлогоднего марта.

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