В бюджет поступили деньги от МВФ, гривна продолжает падать: главное за 26 марта

26 марта Украина получила четвертый транш финансирования на сумму около 880 млн. долларов США (663,9 млн. СДР) от МВФ в рамках программы Механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility — EFF).

Валовой внешний долг Украины вырос до 90,7% ВВП

Объем валового внешнего долга Украины в течение 4 квартала 2023 года увеличился на $10,6 млрд — до $161,5 млрд, по ВВП долг увеличился с 89,3% до 90,7%, такие оценки обнародовал Национальный банк Украины на своем сайте.

Безналичный курс к обеду достигал 39,43 грн/$, но отступил до 39,35 грн/$

НБУ снова повысил официальный курс доллара до исторического максимума