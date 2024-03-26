В государственный бюджет Украины поступило около $880 млн от МВФ
В бюджет поступили деньги от МВФ, гривна продолжает падать: главное за 26 марта
26 марта Украина получила четвертый транш финансирования на сумму около 880 млн. долларов США (663,9 млн. СДР) от МВФ в рамках программы Механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility — EFF).
Валовой внешний долг Украины вырос до 90,7% ВВП
Объем валового внешнего долга Украины в течение 4 квартала 2023 года увеличился на $10,6 млрд — до $161,5 млрд, по ВВП долг увеличился с 89,3% до 90,7%, такие оценки обнародовал Национальный банк Украины на своем сайте.
Безналичный курс к обеду достигал 39,43 грн/$, но отступил до 39,35 грн/$
НБУ снова повысил официальный курс доллара до исторического максимума
Национальный банк установил официальный курс доллара на 27 марта на уровне 39,343 грн за 1 доллар (+0,1132 грн), тем самым повысив курс до исторического максимума.
Минфин привлек 12,5 миллиарда от продажи облигаций и продолжил снижать ставки
Министерство финансов 26 марта на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 12,50 млрд грн в эквиваленте, что на 3,83 млрд грн меньше, чем на прошлой неделе — 16,33 млрд грн. При этом Минфин продолжает снижать ставки. Об этом свидетельствуют данные министерства.
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Наприкінці минулого тижня Конгрес США схвалив виділення 300 мільйонів доларів на озброєння України, і це стало першим новим фінансуванням військової допомоги Києву більш ніж за рік. Ці гроші, виділені на «Ініціативу сприяння безпеці України» (USAI), увійшли до проголосованого Конгресом і підписаного президентом США Джо Байденом у суботу бюджету на 1,2 трильйони доларів. Однак, як пише Politico, є одна проблема — цих грошей уже немає, оскільки вони були вже витрачені в рамках ініціативи USAI ще в листопаді, повідомив виданню представник президентської адміністрації. Таким чином, по суті це був символічний крок, і ці 300 мільйонів доларів «зараз не можна використати», сказав Politico один із чиновників. Швидше, це був просто сигнал Вашингтона про те, що США не вийшли з гри у питанні допомоги Україні. Водночас, зазначає Politico, навіть якби вони були доступні, ці гроші не змінили б перебіг війни, і єдине рішення, як стверджують у Білому домі та Пентагоні, полягає в тому, щоб Палата представників виділила нову допомогу Україні на десятки мільярдів доларів. «Міністерство оборони неодноразово закликало Конгрес вжити додаткових заходів для підтримки України в скрутну хвилину і поповнення наших запасів», — заявив офіційний представник Пентагону майор Чарлі Дітц. — «Для України це життєво важливо — іншого способу задовольнити потреби України у великих масштабах немає».