Минфин привлек 12,5 миллиарда от продажи облигаций и продолжил снижать ставки

Министерство финансов 26 марта на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 12,50 млрд грн в эквиваленте, что на 3,83 млрд грн меньше, чем на прошлой неделе — 16,33 млрд грн. При этом Минфин продолжает снижать ставки. Об этом свидетельствуют данные министерства.

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Что предлагали инвесторам

Министерство финансов традиционно предложило инвесторам гривневые военные облигации:

4,26 млрд грн под 16,24% с погашением 30 апреля 2025 года (на прошлой неделе ставка была 16,46%);

4,13 млрд грн под 17,20% с погашением 28 января 2026 (на прошлой неделе ставка была 17,35%);

1,22 млрд грн под 18,26% с погашением 7 июля 2027 года (на прошлой неделе ставка была 18,30%).

В иностранной валюте:

$73,75 млн под 4,63% с погашением 24 апреля 2025 года (на прошлой неделе ставка была 4,66%).

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О военных облигациях

Военные облигации — это инвестиционный инструмент поддержки государственного бюджета, доступный для граждан, бизнеса и иностранных инвесторов.

Средства от облигаций, привлеченные в государственный бюджет Украины, используются на бесперебойное обеспечение финансовых потребностей государства в условиях военного положения — социальные и оборонные.

Каждый вторник Минфин проводит аукционы по продаже военных ОВГЗ. Объявление и результаты аукционов публикуются здесь.