Безналичный курс до полудня достигал 39,43 грн/$, но отступил к 39,35 грн/$ — оперативные данные валютных торгов

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

26 марта 2024, 13:28 Читати українською

Безналичный курс до полудня достигал 39,43 грн/$, но отступил к 39,35 грн/$ — оперативные данные валютных торгов

Курс безналичного доллара держится высоко на межбанке во вторник, 26 марта, хотя котировки и двигаются в разные стороны.

Курс безналичного доллара держится высоко на межбанке во вторник, 26 марта, хотя котировки и двигаются в разные стороны.► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиПосле вчерашнего закрытия на 39,29 грн/$, торговля на площадке Bloomberg сегодня началась снижением к 39,2260 грн/$ и на этом уровне были проданы первые $0,5 млн.

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

После вчерашнего закрытия на 39,29 грн/$, торговля на площадке Bloomberg сегодня началась снижением к 39,2260 грн/$ и на этом уровне были проданы первые $0,5 млн. Но почти сразу котировка начала «ходить» в разные стороны — поднималась до 39,41 грн/$, отступала на 39,3635 грн/$ и взлетала до 39,43 грн/$.

К полудню ситуация немного успокоилась, и торговля отошла в область 39,35−39,37 грн/$ — в этом диапазоне заключаются реальные сделки. Хотя цена валютного предложения на максимуме достигает 39,4470 грн/$, однако пока реальных покупок на этом ценнике не происходит.

В то же время Национальный банк на 12:00 установил свой справочный курс на уровне 39,4010 грн/$. По состоянию на 12:34 общий объем торгов на площадке Bloomberg составлял $108,7 млн.

Вчера, 25 марта, здесь наторговали на общую сумму $212 млн, а объем продажи Нацбанка из валютных резервов оценили в $160 млн.

Автор:
Лысенко Елена
Финансовый журналист Лысенко Елена
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 12

+
0
Я Саня
Я Саня
26 марта 2024, 13:39
#
Вите нада вийты
+
+52
Lolik1837
Lolik1837
26 марта 2024, 13:49
#
Мля. на прошлой неделе не стал покупать по 39,2. . Думал пережду и к началу неделю курс упадет . А теперь, чувствую , придется брать намного дороже
+
+15
Karin77
Karin77
26 марта 2024, 13:52
#
Трудно угадать:(((
+
0
Prya
Prya
26 марта 2024, 13:52
#
На битке тоже некоторые все 50ти ждут, чтоб зайти…
+
+53
Death
Death
26 марта 2024, 14:00
#
Да подожди еще, не спеши. Эксперты прогнозируют курс по 30.
А вообще зачем те доллары? Положи на депозит в банке на дистанции выйдешь в плюс.
+
+20
uxui
uxui
26 марта 2024, 14:17
#
Доллары для дураков, мировая валюта — это хривна
+
+30
Lolik1837
Lolik1837
26 марта 2024, 14:39
#
«Да подожди еще, не спеши. Эксперты прогнозируют курс по 30.
А вообще зачем те доллары? Положи на депозит в банке на дистанции выйдешь в плюс.»

Не … с такой теорией к Алексу 2006.
Только доллар или евро в акциях S&P 500 или валютных облигациях

А хривна … только как средства покупки за нее валюты
+
0
elena7774
elena7774
26 марта 2024, 14:09
#
Это стёб?
+
+8
youknow
youknow
26 марта 2024, 14:52
#
Ще з початку цього року потрібно було морально, бути готовим до 41,5грн за один долар США в цьому році.
+
0
w33
w33
26 марта 2024, 15:32
#
Вже бакс вниз пішов, не буде він по 39 довго
+
0
Lolik1837
Lolik1837
26 марта 2024, 15:45
#
«Вже бакс вниз пішов, не буде він по 39 довго»

Да как почитать историю ваших комментариев в «профиле» так вы недавно пели как доллар к 30 гривнам спустится . Где исполнения вашего бреда ?
+
0
Mini Mi
Mini Mi
26 марта 2024, 16:24
#
Согласен, не будет по 39 долго, скоро до 40 догонится.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает Death и 15 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами