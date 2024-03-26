Безналичный курс до полудня достигал 39,43 грн/$, но отступил к 39,35 грн/$ — оперативные данные валютных торгов

Курс безналичного доллара держится высоко на межбанке во вторник, 26 марта, хотя котировки и двигаются в разные стороны.

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После вчерашнего закрытия на 39,29 грн/$, торговля на площадке Bloomberg сегодня началась снижением к 39,2260 грн/$ и на этом уровне были проданы первые $0,5 млн. Но почти сразу котировка начала «ходить» в разные стороны — поднималась до 39,41 грн/$, отступала на 39,3635 грн/$ и взлетала до 39,43 грн/$.

К полудню ситуация немного успокоилась, и торговля отошла в область 39,35−39,37 грн/$ — в этом диапазоне заключаются реальные сделки. Хотя цена валютного предложения на максимуме достигает 39,4470 грн/$, однако пока реальных покупок на этом ценнике не происходит.

В то же время Национальный банк на 12:00 установил свой справочный курс на уровне 39,4010 грн/$. По состоянию на 12:34 общий объем торгов на площадке Bloomberg составлял $108,7 млн.

Вчера, 25 марта, здесь наторговали на общую сумму $212 млн, а объем продажи Нацбанка из валютных резервов оценили в $160 млн.