Курс безналичного доллара держится высоко на межбанке во вторник, 26 марта, хотя котировки и двигаются в разные стороны.
Безналичный курс до полудня достигал 39,43 грн/$, но отступил к 39,35 грн/$ — оперативные данные валютных торгов
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После вчерашнего закрытия на 39,29 грн/$, торговля на площадке Bloomberg сегодня началась снижением к 39,2260 грн/$ и на этом уровне были проданы первые $0,5 млн. Но почти сразу котировка начала «ходить» в разные стороны — поднималась до 39,41 грн/$, отступала на 39,3635 грн/$ и взлетала до 39,43 грн/$.
К полудню ситуация немного успокоилась, и торговля отошла в область 39,35−39,37 грн/$ — в этом диапазоне заключаются реальные сделки. Хотя цена валютного предложения на максимуме достигает 39,4470 грн/$, однако пока реальных покупок на этом ценнике не происходит.
В то же время Национальный банк на 12:00 установил свой справочный курс на уровне 39,4010 грн/$. По состоянию на 12:34 общий объем торгов на площадке Bloomberg составлял $108,7 млн.
Вчера, 25 марта, здесь наторговали на общую сумму $212 млн, а объем продажи Нацбанка из валютных резервов оценили в $160 млн.
Комментарии - 12
А вообще зачем те доллары? Положи на депозит в банке на дистанции выйдешь в плюс.
А вообще зачем те доллары? Положи на депозит в банке на дистанции выйдешь в плюс.»
Не … с такой теорией к Алексу 2006.
Только доллар или евро в акциях S&P 500 или валютных облигациях
А хривна … только как средства покупки за нее валюты
Да как почитать историю ваших комментариев в «профиле» так вы недавно пели как доллар к 30 гривнам спустится . Где исполнения вашего бреда ?