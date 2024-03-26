В государственный бюджет Украины поступило около $880 млн от МВФ

26 марта Украина получила четвертый транш финансирования на сумму около 880 млн долларов США (663,9 млн СДР) от МВФ в рамках программы Механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility — EFF).

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Сколько привлечено средств

Таким образом, Украина привлекла уже около 5,4 млрд долларов США из предусмотренных программой 15,6 млрд долларов США (11,6 млрд СДР).

«Дополнительное финансирование от МВФ на приоритетные нужды Государственного бюджета Украины — результат успешного третьего пересмотра программы EFF. Благодаря своевременной поддержке мы способны и дальше сохранять финансовую стабильность в Украине. После третьего пересмотра мы продолжаем активно работать над внедрением совместно определенных реформ для обеспечения макроэкономической стабильности, укрепления государственного управления, поддержки усилий по восстановлению и, наконец, европейской интеграции Украины», — отметил министр финансов Сергей Марченко.

Напомним

21 марта Исполнительный совет МВФ завершил третий пересмотр программы Механизма расширенного финансирования для Украины.