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26 марта 2024, 11:56 Читати українською

В государственный бюджет Украины поступило около $880 млн от МВФ

26 марта Украина получила четвертый транш финансирования на сумму около 880 млн долларов США (663,9 млн СДР) от МВФ в рамках программы Механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility — EFF).

25 марта Украина получила четвертый транш финансирования на сумму около 880 млн долларов США (663,9 млн СДР) от МВФ в рамках программы Механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility — EFF).► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиСколько привлечено средствТаким образом, Украина привлекла уже около 5,4 млрд долларов США из предусмотренных программой 15,6 млрд долларов США (11,6 млрд СДР).
Фото:depositphotos

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Сколько привлечено средств

Таким образом, Украина привлекла уже около 5,4 млрд долларов США из предусмотренных программой 15,6 млрд долларов США (11,6 млрд СДР).

«Дополнительное финансирование от МВФ на приоритетные нужды Государственного бюджета Украины — результат успешного третьего пересмотра программы EFF. Благодаря своевременной поддержке мы способны и дальше сохранять финансовую стабильность в Украине. После третьего пересмотра мы продолжаем активно работать над внедрением совместно определенных реформ для обеспечения макроэкономической стабильности, укрепления государственного управления, поддержки усилий по восстановлению и, наконец, европейской интеграции Украины», — отметил министр финансов Сергей Марченко.

Напомним

21 марта Исполнительный совет МВФ завершил третий пересмотр программы Механизма расширенного финансирования для Украины.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 4

+
0
bankirsha1984
bankirsha1984
26 марта 2024, 12:21
#
А скільки Україна цього місяця виплатить МВФу по старих кредитах, десь 2/3 від отриманого нині чи більше?
+
0
bonv
bonv
26 марта 2024, 12:23
#
Тому курс росте?:)
+
0
uxui
uxui
26 марта 2024, 13:07
#
Транш на неделю, шоб курс не поплыл?
+
0
w33
w33
26 марта 2024, 13:11
#
Вже вниз пішли
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