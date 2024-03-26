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26 марта 2024, 13:13 Читати українською

Валовой внешний долг Украины вырос до 90,7% ВВП

Объем валового внешнего долга Украины в течение 4 квартала 2023 года увеличился на $10,6 млрд — до $161,5 млрд, по ВВП долг увеличился с 89,3% до 90,7%, такие оценки обнародовал Национальный банк Украины на своем сайте. Об этом пишет Интерфакс-Украина.

Объем валового внешнего долга Украины в течение 4 квартала 2023 года увеличился на $10,6 млрд — до $161,5 млрд, по ВВП долг увеличился с 89,3% до 90,7%, такие оценки обнародовал Национальный банк Украины на своем сайте.

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По его данным, рост произошел за счет правительства, внешний долг которого прибавил $10,5 млрд и достиг $98,3 млрд, или 55,2% ВВП, тогда как внешние обязательства частного сектора увеличились лишь на $0,3 млрд — до $63 ,2 млрд. (35,5% ВВП).

НБУ уточнил, что такой рост госдолга связан с чистым привлечением кредитов от международных партнеров ($7,4 млрд) и от МВФ ($0,6 млрд), а также ослаблением доллара ($2,5 млрд). В то же время внешний долг центрального банка снизился на $0,2 млрд за счет плановых выплат перед МВФ — до $2,2 млрд.

По данным регулятора, объем внешних обязательств других банков практически не изменился и составил $1,7 млрд.

Внешний долг других секторов экономики сократился за IV квартал всего на $0,1 млрд — до $40,3 млрд: сокращение внешней задолженности по торговым кредитам (на $0,6 млрд) компенсировалось ростом задолженности по кредитам и займам (на $0,5 млрд).

Согласно статистике НБУ, межфирменный долг предприятий, находящихся в отношениях прямого инвестирования, увеличился на $0,4 млрд и составил $21,2 млрд благодаря увеличению внешней задолженности по кредитам и займам от прямых инвесторов (на $0,6 млрд).

Рост долга частного сектора в IV квартале за счет курсовых изменений оценен в $0,8 млрд.

По данным центробанка, объем просроченной задолженности по негарантированным кредитам реального сектора (в том числе от прямых инвесторов) увеличился за квартал на $1,4 млрд и к концу IV квартала 2023 года составил $26,1 млрд.

За географической структурой задолженности частного сектора по негарантированным кредитам (вместе с межфирменным долгом) основной страной кредитором остается Кипр — 48,2%, хотя его доля в течение квартала и снизилась на 0,3 процентного пункта (п.п.). В то же время выросли доли Нидерландов — на 0,9 п.п., до 8,2%, США — на 0,1 п.п., до 3,1% и Германии — на 0,1 п.п., до 3 ,1%, а доля Великобритании осталась на уровне 10,8%.

В просроченной задолженности реального сектора по этим инструментам доля Кипра снизилась с 57% до 54%, доля Великобритании — с 9,0% до 8,5%, зато выросла доля Нидерландов — с 6,2% до 9,6%.

Как сообщил Нацбанк, объем краткосрочного внешнего долга за IV квартал 2023 года увеличился на $0,2 млрд — до $40,7 млрд, в том числе обязательства правительства выросли на $0,3 млрд — до $4,9 млрд, НБУ снизились на $0,1 млрд — до $1,0 млрд.

Банковскому сектору в ближайшие 12 месяцев придется погасить $1,3 млрд, тогда как реальному сектору (вместе с межфирменным долгом) — $33,6 млрд. Уточняется, что рост объемов будущих выплат по долгосрочным кредитам (на $0,9 млрд) полностью компенсировался сокращением задолженности по торговым кредитам (на $0,6 млрд) и краткосрочным кредитам (на $0,3 млрд).

Отмечается, что основной валютой внешних заимствований Украины на конец 2023 года оставался доллар США — 47,7% от общего объема внешнего долга. В то же время за квартал его доля снизилась на 1,7 п.п. Также сократилась доля СДР (с 10,5% до 10,2%) и гривны (с 1,6% до 1,4%), тогда как существенно увеличился удельный вес обязательств по евро (с 35,4% до 37) ,8%).

Источник: Минфин
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Комментарии - 7

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Anatoll France
Anatoll France
26 марта 2024, 14:47
#
Це тіки початок! Не дякуйте!
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eljaaff
eljaaff
26 марта 2024, 15:34
#
Ото нахазяйнували … всіх включно презика до премій та і «папередніків» теж усіх …
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Lolik1837
Lolik1837
26 марта 2024, 15:42
#
Так это 161 млрд долларов только ВНЕШНИЙ долг. А есть еще и ВНУТРЕННИЙ долг. Это сколько ж в общей сумме долга ?

Дохозяйнувалыся !
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AleksandrBank
AleksandrBank
26 марта 2024, 15:46
#
«Обсяг валового зовнішнього боргу України протягом 4 кварталу 2023 року збільшився на $10,6 млрд — до $161,5 млрд, щодо ВВП борг збільшився з 89,3% до 90,7%, такі оцінки оприлюднив Національний банк України на своєму сайті. Про це пише Інтерфакс-Україна.» — до 200% ще довго. Це взагалі зараз мала цифра
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0
bonv
bonv
26 марта 2024, 16:00
#
Порошенко залишив з боргом у $78,23 млрд. а зараз? $161,5 млрд. І темпи росту вражаючі…
Колись нелох висміював з кварталом95 попередню владу за співпрацю з МВФ. Членом по роялю… А тепер сам бігає з простягнутою рукою Дайте-дайте, не минайте…
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Lolik1837
Lolik1837
26 марта 2024, 16:01
#
«до 200% ще довго. Це взагалі зараз мала цифра»

200% это может и «мала цифра» для страны с нормальной экономикой . А вот 90,7%, это «ДУЖЕ ВЕЛИКА ЦИФРА» для страны в которой экономика отсутствует вообще
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bonv
bonv
26 марта 2024, 16:09
#
Зробили всіх разом? Гірше точно не буде? (с)
https://minfin.com.ua/blogs/bonv/183293/
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