НБУ снова повысил официальный курс доллара до исторического максимума

Выше курс был 26 марта — 39,2298 гривны за 1 доллар.

Что происходит с курсом

В течение дня безналичный курс постоянно менялся во время торгов на площадке Bloomberg. В первой половине дня он поднимался с 39,2260 грн/$ до 39,43 грн/$, а во второй — откатывался до 39,1550−39,1350 грн/$, а на финише закончился сделками по 39,1250 грн/$.

Национальный банк в полдень устанавливал справочный курс в районе 39,4010 грн/$.

Общий объем торгов на Bloomberg сегодня составил $177,5 млн, меньше вчерашних $212 млн.