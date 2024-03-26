Национальный банк установил официальный курс доллара на 27 марта на уровне 39,343 грн за 1 доллар (+0,1132 грн), тем самым повысив курс до исторического максимума.
НБУ снова повысил официальный курс доллара до исторического максимума
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Выше курс был 26 марта — 39,2298 гривны за 1 доллар.
Что происходит с курсом
В течение дня безналичный курс постоянно менялся во время торгов на площадке Bloomberg. В первой половине дня он поднимался с 39,2260 грн/$ до 39,43 грн/$, а во второй — откатывался до 39,1550−39,1350 грн/$, а на финише закончился сделками по 39,1250 грн/$.
Национальный банк в полдень устанавливал справочный курс в районе 39,4010 грн/$.
Общий объем торгов на Bloomberg сегодня составил $177,5 млн, меньше вчерашних $212 млн.
Источник: Минфин
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Наприкінці минулого тижня Конгрес США схвалив виділення 300 мільйонів доларів на озброєння України, і це стало першим новим фінансуванням військової допомоги Києву більш ніж за рік. Ці гроші, виділені на «Ініціативу сприяння безпеці України» (USAI), увійшли до проголосованого Конгресом і підписаного президентом США Джо Байденом у суботу бюджету на 1,2 трильйони доларів.
Однак, як пише Politico, є одна проблема — цих грошей уже немає, оскільки вони були вже витрачені в рамках ініціативи USAI ще в листопаді, повідомив виданню представник президентської адміністрації.
Таким чином, по суті це був символічний крок, і ці 300 мільйонів доларів «зараз не можна використати», сказав Politico один із чиновників. Швидше, це був просто сигнал Вашингтона про те, що США не вийшли з гри у питанні допомоги Україні.
Водночас, зазначає Politico, навіть якби вони були доступні, ці гроші не змінили б перебіг війни, і єдине рішення, як стверджують у Білому домі та Пентагоні, полягає в тому, щоб Палата представників виділила нову допомогу Україні на десятки мільярдів доларів.
«Міністерство оборони неодноразово закликало Конгрес вжити додаткових заходів для підтримки України в скрутну хвилину і поповнення наших запасів», — заявив офіційний представник Пентагону майор Чарлі Дітц. — «Для України це життєво важливо — іншого способу задовольнити потреби України у великих масштабах немає».