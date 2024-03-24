Украина готовит к продаже два государственных банка — Меморандум с МВФ

Два государственных банка, Сенс Банк и Укргазбанк , готовятся к продаже. До конца мая будет назначен международно признанный финансовый советник, который предложит комплексный план действий по продаже финучреждений. Об этом говорится в обновленном Меморандуме по МВФ.

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Отмечается, что, готовясь к приватизации государственных банков, Министерство финансов, консультируясь с НБУ и международными финансовыми организациями, пересматривает и обновляет проект закона о приватизации государственных банков с 2012 года. Законопроект подадут в парламент до конца марта 2024 года.

«Власть также обязалась, что все системные банки с подавляющей государственной собственностью подпадают под ответственность Минфина, а какие-либо несистемные банки, находящиеся в государственной собственности, не будут рекапитализированы за счет фискальных ресурсов и будут переданы в Фонд гарантирования вкладов физических лиц для урегулирования при нарушении пруденциальных требований (измененный постоянный структурный маяк)», — говорится в Меморандуме.

Напомним

«Минфин» писал, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль передал план для Ukraine Facility президенту Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен во время встречи в Брюсселе. Один из пунктов плана — уменьшение количества государственных банков.

Доля госбанков на рынке

По данным Нацбанка, в Украине сейчас работают 62 банка. 63% от общей прибыли всех банков приходится на 5 государственных банков.

Согласно данным Опендатабот, крупнейшие государственные банки в Украине это Приватбанк, Укрэксимбанк, Ощадбанк, Сэнс Банк и Укргазбанк.

Распределение рынка между госбанками

Напомним, что в январе появилась информация, что Укргазбанк и Сенс Банк готовы купить иностранные инвесторы. Заместитель министра финансов Юрий Драганчук сообщил, что правительство готовит их к продаже.

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