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24 марта 2024, 9:02 Читати українською

Украина готовит к продаже два государственных банка — Меморандум с МВФ

Два государственных банка, Сенс Банк и Укргазбанк, готовятся к продаже. До конца мая будет назначен международно признанный финансовый советник, который предложит комплексный план действий по продаже финучреждений. Об этом говорится в обновленном Меморандуме по МВФ.

Два государственных банка, Сенс Банк и Укргазбанк, готовятся к продаже.

Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Отмечается, что, готовясь к приватизации государственных банков, Министерство финансов, консультируясь с НБУ и международными финансовыми организациями, пересматривает и обновляет проект закона о приватизации государственных банков с 2012 года. Законопроект подадут в парламент до конца марта 2024 года.

«Власть также обязалась, что все системные банки с подавляющей государственной собственностью подпадают под ответственность Минфина, а какие-либо несистемные банки, находящиеся в государственной собственности, не будут рекапитализированы за счет фискальных ресурсов и будут переданы в Фонд гарантирования вкладов физических лиц для урегулирования при нарушении пруденциальных требований (измененный постоянный структурный маяк)», — говорится в Меморандуме.

Напомним

«Минфин» писал, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль передал план для Ukraine Facility президенту Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен во время встречи в Брюсселе. Один из пунктов плана — уменьшение количества государственных банков.

Доля госбанков на рынке

По данным Нацбанка, в Украине сейчас работают 62 банка. 63% от общей прибыли всех банков приходится на 5 государственных банков.

Согласно данным Опендатабот, крупнейшие государственные банки в Украине это Приватбанк, Укрэксимбанк, Ощадбанк, Сэнс Банк и Укргазбанк.

Распределение рынка между госбанками

Напомним, что в январе появилась информация, что Укргазбанк и Сенс Банк готовы купить иностранные инвесторы. Заместитель министра финансов Юрий Драганчук сообщил, что правительство готовит их к продаже.

Читайте также: OTP Bank хочет приобрести «Сенс Банк» — СМИ

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 5

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kadaad1988
kadaad1988
24 марта 2024, 10:45
#
Роспрадают зеленые уроды все, а потом воют, что нет доходов в бюджет!!!
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Prya
Prya
24 марта 2024, 10:49
#
Так это с 90х так. Приватизация прибылей ©
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0
Rubi0
Rubi0
24 марта 2024, 11:15
#
Так распродадут, потом отнимут как сеанс банк и опять продадут
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0
TAN72
TAN72
24 марта 2024, 11:10
#
Сначала пусть выкупят все акции на 100% в Укргазбанк,а потом говорят о продаже 😂
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0
Mr Bungle
Mr Bungle
24 марта 2024, 11:35
#
А зачем???
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