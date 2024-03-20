Украина получила 4,5 млрд евро, прогноз роста ВВП от НБУ, продление льготного режима для торговли: главное за 20 марта

В среду, 20 марта, в госбюджет Украины поступил первый транш в рамках переходного финансирования в размере 4,5 млрд евро в соответствии с финансовым инструментом Европейского Союза Ukraine Facility.

НБУ сохраняет прогноз роста ВВП на 2024 год на уровне 3,6%

Национальный банк Украины не планирует пересматривать свой прогноз о росте ВВП в 2024 году, который составляет 3,6%. Об этом заявил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук.

Рада увеличила необлагаемый лимит на посылки за границу до 1 тысячи евро

Верховная рада приняла во втором чтении законопроект N9456, которым увеличила необлагаемый лимит на посылки за границу до 1 тысячи евро.

Шмыгаль пообещал Еврокомиссии уменьшить количество госбанков

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль передал план для Ukraine Facility президенту Еврокомиссии Урсули фон дер Ляен во время встречи в Брюсселе. Один из пунктов — уменьшение количества государственных банков.

ЕС продлит льготный режим и импорт из Украины, но с гарантиями для фермеров

Парламент и Совет Е С достигли предварительной договоренности о продолжении мер по либерализации торговли для Украины в условиях российской войны.

НБУ снизил заработки банкиров: финансисты рассказали, когда начнут резать доходность депозитов