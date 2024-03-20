Украина получила от ЕС первый транш макрофинансовой помощи на 4,5 миллиарда евро
Украина получила 4,5 млрд евро, прогноз роста ВВП от НБУ, продление льготного режима для торговли: главное за 20 марта
В среду, 20 марта, в госбюджет Украины поступил первый транш в рамках переходного финансирования в размере 4,5 млрд евро в соответствии с финансовым инструментом Европейского Союза Ukraine Facility.
НБУ сохраняет прогноз роста ВВП на 2024 год на уровне 3,6%
Национальный банк Украины не планирует пересматривать свой прогноз о росте ВВП в 2024 году, который составляет 3,6%. Об этом заявил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук.
Рада увеличила необлагаемый лимит на посылки за границу до 1 тысячи евро
Верховная рада приняла во втором чтении законопроект N9456, которым увеличила необлагаемый лимит на посылки за границу до 1 тысячи евро.
Шмыгаль пообещал Еврокомиссии уменьшить количество госбанков
Премьер-министр Украины Денис Шмигаль передал план для Ukraine Facility президенту Еврокомиссии Урсули фон дер Ляен во время встречи в Брюсселе. Один из пунктов — уменьшение количества государственных банков.
ЕС продлит льготный режим и импорт из Украины, но с гарантиями для фермеров
Парламент
НБУ снизил заработки банкиров: финансисты рассказали, когда начнут резать доходность депозитов
Уже почти неделю рынок живет в условиях новой ключевой ставки и доходности депозитных сертификатов НБУ. Банки пока не отреагировали на эти изменения, поэтому у вкладчиков есть последний шанс зафиксировать текущую, более высокую доходность депозитов. Какие условия размещения средств предлагают сейчас частным клиентам банки с депозитным портфелем до 2 млрд грн — в свежем обзоре «Минфина».
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