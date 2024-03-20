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20 марта 2024, 9:44 Читати українською

ЕС продлит льготный режим и импорт из Украины, но с гарантиями для фермеров

Парламент и Совет Е С достигли предварительной договоренности о продолжении мер по либерализации торговли для Украины в условиях российской войны. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Европарламента.

Парламент и Совет Е С достигли предварительной договоренности о продолжении мер по либерализации торговли для Украины в условиях российской войны.

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Подробности

«Временная приостановка ввозных пошлин и квот на экспорт украинской сельхозпродукции в ЕС будет продлена еще на один год — до 5 июня 2025 года, чтобы поддержать Украину в условиях агрессивной российской войны», — отметили в Брюсселе.

В то же время Европейская комиссия «может предпринять быстрые действия и ввести любые меры, которые сочтет необходимыми, если украинский импорт приведет к значительным нарушениям на рынке ЕС или на рынках одной или нескольких стран-членов ЕС».

Согласно действующему регламенту, «экстренное торможение» может применяться «для особо чувствительных сельскохозяйственных продуктов, а именно — птицы, яиц и сахара». Депутаты Европарламента добились расширения этого списка, включив в него овес, кукурузу, крупу и мед.

Читайте: Франция присоединяется к попыткам Польши ограничить украинский импорт — Politico

Они также добились от ЕК жестких обязательств по мерам в случае резкого роста импорта пшеницы из Украины.Если импорт этих продуктов превысит средние объемы за два предыдущих года, тарифы будут снова введены.

«Сегодняшнее соглашение усиливает неизменную приверженность ЕС поддержке Украины в условиях жестокой агрессивной войны россии — к победе Украины», — отметила докладчик по этому вопросу Сандра Калниете.

В то же время, по ее словам, парламент услышал обеспокоенность фермеров ЕС и усилил защитные меры, которые снизят давление на них в случае внезапного роста украинского импорта.

Напомним

После начала полномасштабной войны ЕС ввел автономные торговые мероприятия, позволяющие беспошлинный доступ всех украинских товаров в ЕС. Эти мероприятия продлились на один год в 2023 году.
Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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