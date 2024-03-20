Парламент
ЕС продлит льготный режим и импорт из Украины, но с гарантиями для фермеров
Парламент
►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Подробности
«Временная приостановка ввозных пошлин и квот на экспорт украинской сельхозпродукции в ЕС будет продлена еще на один год — до 5 июня 2025 года, чтобы поддержать Украину в условиях агрессивной российской войны», — отметили в Брюсселе.
В то же время Европейская комиссия «может предпринять быстрые действия и ввести любые меры, которые сочтет необходимыми, если украинский импорт приведет к значительным нарушениям на рынке ЕС или на рынках одной или нескольких стран-членов ЕС».
Согласно действующему регламенту, «экстренное торможение» может применяться «для особо чувствительных сельскохозяйственных продуктов, а именно — птицы, яиц и сахара». Депутаты Европарламента добились расширения этого списка, включив в него овес, кукурузу, крупу и мед.
Читайте: Франция присоединяется к попыткам Польши ограничить украинский импорт — PoliticoОни также добились от ЕК жестких обязательств по мерам в случае резкого роста импорта пшеницы из Украины.Если импорт этих продуктов превысит средние объемы за два предыдущих года, тарифы будут снова введены.
«Сегодняшнее соглашение усиливает неизменную приверженность ЕС поддержке Украины в условиях жестокой агрессивной войны россии — к победе Украины», — отметила докладчик по этому вопросу Сандра Калниете.В то же время, по ее словам, парламент услышал обеспокоенность фермеров ЕС и усилил защитные меры, которые снизят давление на них в случае внезапного роста украинского импорта.
Комментарии