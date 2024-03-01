Главное за неделю: помощь Украине от ЕС, рекордное количество ввоза валюты, биткоин стремительно растет
Совет Европейского Союза одобрил начало Инструмента Ukraine Facility общим объемом 50 млрд евро на 2024−2027 годы. В рамках Ukraine Facility в течение 2024−2027 годов Украина получит около 39 млрд евро прямого бюджетного финансирования, из которых более 5 млрд составляют гранты.
Банки увеличили ввоз в Украину наличных долларов и евро
Объем наличной иностранной валюты, которую банки ввезли в Украину в январе 2024 года, составил $1,864 млрд. Это максимальный объем с февраля 2014 года ($3,208 млрд).
НБУ сократил продажу валюты на межбанке до минимума с апреля 2023 года
Национальный банк в феврале 2024 года продал на межбанковском валютном рынке $1,509 млрд, что является минимумом с апреля прошлого года, когда регулятор продал $1,37 млрд.
Уменьшение внешнего финансирования повлияло на сокращение госдолга в январе на 31 миллиард
Государственный долг Украины стал меньше в январе на 31 млрд, в первую очередь из-за того, что наше государство в этом месяце недополучило внешнее финансирование.
ЕС направит доходы от замороженных активов россии на закупку оружия для Украины — фон дер Ляен
Европейский Союз направит доходы от находящихся в европейских банковских учреждениях российских финансовых активов для коллективной закупки оружия для Украины. Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен.
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