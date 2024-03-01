Главное за неделю: помощь Украине от ЕС, рекордное количество ввоза валюты, биткоин стремительно растет

Совет Европейского Союза одобрил начало Инструмента Ukraine Facility общим объемом 50 млрд евро на 2024−2027 годы. В рамках Ukraine Facility в течение 2024−2027 годов Украина получит около 39 млрд евро прямого бюджетного финансирования, из которых более 5 млрд составляют гранты.

Банки увеличили ввоз в Украину наличных долларов и евро

Объем наличной иностранной валюты, которую банки ввезли в Украину в январе 2024 года, составил $1,864 млрд. Это максимальный объем с февраля 2014 года ($3,208 млрд).

Биткоин пересек $64 000

НБУ сократил продажу валюты на межбанке до минимума с апреля 2023 года

Национальный банк в феврале 2024 года продал на межбанковском валютном рынке $1,509 млрд, что является минимумом с апреля прошлого года, когда регулятор продал $1,37 млрд.

Уменьшение внешнего финансирования повлияло на сокращение госдолга в январе на 31 миллиард

Государственный долг Украины стал меньше в январе на 31 млрд, в первую очередь из-за того, что наше государство в этом месяце недополучило внешнее финансирование.

ЕС направит доходы от замороженных активов россии на закупку оружия для Украины — фон дер Ляен

Европейский Союз направит доходы от находящихся в европейских банковских учреждениях российских финансовых активов для коллективной закупки оружия для Украины. Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен.