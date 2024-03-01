Минфин - Курсы валют Украины

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1 марта 2024, 20:01 Читати українською

Главное за неделю: помощь Украине от ЕС, рекордное количество ввоза валюты, биткоин стремительно растет

Совет ЕС одобрил помощь Украине на 50 миллиардов евро

Совет Европейского Союза одобрил начало Инструмента Ukraine Facility общим объемом 50 млрд евро на 2024−2027 годы. В рамках Ukraine Facility в течение 2024−2027 годов Украина получит около 39 млрд евро прямого бюджетного финансирования, из которых более 5 млрд составляют гранты.

Банки увеличили ввоз в Украину наличных долларов и евро

Объем наличной иностранной валюты, которую банки ввезли в Украину в январе 2024 года, составил $1,864 млрд. Это максимальный объем с февраля 2014 года ($3,208 млрд).

Биткоин пересек $64 000

НБУ сократил продажу валюты на межбанке до минимума с апреля 2023 года

Национальный банк в феврале 2024 года продал на межбанковском валютном рынке $1,509 млрд, что является минимумом с апреля прошлого года, когда регулятор продал $1,37 млрд.

Уменьшение внешнего финансирования повлияло на сокращение госдолга в январе на 31 миллиард

Государственный долг Украины стал меньше в январе на 31 млрд, в первую очередь из-за того, что наше государство в этом месяце недополучило внешнее финансирование.

ЕС направит доходы от замороженных активов россии на закупку оружия для Украины — фон дер Ляен

Европейский Союз направит доходы от находящихся в европейских банковских учреждениях российских финансовых активов для коллективной закупки оружия для Украины. Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен.

Источник: Минфин
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